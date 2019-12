Après des mois d’un flou artistique dans le camp LREM à Marseille, il semble que le mouvement présidentiel soit prêt à désigner incessamment sous peu son candidat investi pour les municipales de mars 2020.

Selon des sources proches du dossier, Yvon Berland, ex-président d’Aix-Marseille Université et candidat déclaré de longue date, tiendrait la corde. Il serait préféré à Saïd Ahamada, député LREM de Marseille et premier candidat déclaré, et à Jean-Philippe Agresti, qui a finalement postulé de manière officielle à un soutien de LREM lors d’un meeting tenu mardi 3 décembre. Toujours selon ces mêmes sources, son investiture serait officialisée dans les tous prochains jours, ce week-end ou au plus tard lundi 9 décembre.

Comme pour attester de l’imminence de la décision, dans un communiqué diffusé vendredi 6 décembre dans l’après-midi, Yvon Berland déclare.

« Depuis le 19 juillet et l’annonce de ma candidature à l’investiture à la mairie de Marseille, je me suis inscrit dans le processus défini par les instances de LREM. Je respecterai scrupuleusement cette démarche jusqu’à la décision officielle de la CNI. Je travaille méticuleusement avec mes équipes depuis des mois à la construction d’une alternative politique pour une gestion plus juste et plus durable de cette ville. Si je devais être investi, j’appellerai au rassemblement le plus large, en m’appuyant sur toutes les énergies et les talents qui partagent notre souhait d’améliorer et de transformer la vie des marseillaises et des marseillais. »

Yvon Berland