Les Marseillais(e)s et métropolitain(e)s ne connaissent pas encore toutes et tous le dance floor du Baou situé dans les quartiers nord de Marseille (16e) sur la colline de Grand Littoral, juste sous les grandes lettres Marseille, en bordure du village de grossistes chinois construit en conteneurs.



Et pourtant, la programmation du lieu ouvert en 2019, a de quoi faire rougir les meilleurs festivals de la place. Les différentes soirées du mois témoignent de cette richesse orientée autour des musiques urbaines, en particulier l’électro, le rap, le funk, le dancehall, et le deephouse….



Ainsi Kekra, Channel Tres, le collectif Maraboutage (récemment revu au Delta Festival) ou encore le fameux PNL, en showcase jeudi 18, ont animé les premières soirées du mois d’août. La fin du mois s’annonce toute aussi chaude ! Ce samedi soir c’est Fresh qui prend possession du “toit terrasse” entre mer et colline. Et dimanche, rendez-vous avec Quantic.

Mardi, on retrouvera au Baou de Marseille avec bonheur le duo malien Amadou & Mariam, qui s’est fait connaître au monde sa vibrante marque révolutionnaire d’afro-pop et de blues malien. Un mélange de sons africains, blues, pop et électro que les Marseillais du théâtre Silvain avaient apprécié en 2021 lors de la première édition du Festival Au large.

Enfin deux dates à ne pas manquer pour finir en beauté ce mous d’août de fou au Baou ! Jeudi Zola et vendredi Laylow (déjà passé par Marsatac cette année). Début des soirées à 19h au soleil couchant. Clôture à 2 heures sous les étoiles…

Liens utiles :



> La billetterie du Baou Marseille

> L’actualité des concerts dans notre rubrique Scènes