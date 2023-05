Dans un contexte tendu sur la sécurité, comme en témoigne le conseil municipal de Marseille du 5 mai, la Ville double les places ouvertes au concours de la police municipale, en passant de 80 à 160 places. Les premières épreuves ont commencé le 11 mai.

Cette décision vise à renforcer la présence policière dans tous les quartiers de Marseille pour « apaiser l’espace public et protéger les Marseillais », assure le maire dans un communiqué. Et ce, en particulier la nuit, comme le présente le rapport n°78 voté lors du dernier conseil.

🚔 Près de 1 000 femmes et hommes se sont présentés aujourd’hui au concours pour rejoindre la police municipale et je les félicite.



En doublant les places à Marseille, nous souhaitons plus d’agents sur le terrain pour apaiser l’espace public et protéger les Marseillais. pic.twitter.com/OMAOFgb68C