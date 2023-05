Share on Facebook

« S’offrir une sensation de liberté sur les routes tout en protégeant l’environnement ». Voici la promesse de l’entreprise Tym’, basée à Castres (81). Elle propose d’acheter des scooters électriques, en échelonnant les paiements. Une manière d’offrir une alternative aux transports en commun, ou aux véhicules individuels polluants, pour les trajets du quotidien. Fondée en 2022, la jeune entreprise est rapidement devenue nationale, et livre ses scooters dans toute la France.

Il existe trois offres. Le Tym’S (50cc) est accessible à partir de 1999 euros, soit deux euros par jour pendant 36 mois. Le Tym’M (50cc ou 125cc) est disponible à partir de 2799 euros, et se vend plutôt bien, « principalement grâce à son allure qui rappelle les vespas italiens », indique un collaborateur en charge de la communication. Enfin, le Tym’L (125cc) peut être acheté à partir de 2 979 euros. Celui-ci séduit particulièrement les usagers « grâce à sa tenue de route ».

Des scooters qui, en plus d’être électriques, peuvent se recharger de chez soi. La batterie pèse six kilogrammes et se recharge en quatre ou cinq heures sur une prise classique de 220V. Un atout pour la marque qui permet de répondre efficacement à une question cruciale : comment recharger ce véhicule ? L’impact environnemental est potentiellement « double ». En effet, ces véhicules deux roues peuvent être rechargés à l’aide de panneaux solaires si les habitats sont équipés.

Désireux d’en savoir plus ? Un stand Tym’ sera présent lors de la seconde édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisée par Gomet’. Rendez-vous le jeudi 25 mai prochain au Palais de la Bourse et sur la Canebière, dès 8h30. (Inscrivez-vous)

