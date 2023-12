Share on Facebook

Les tractations ont été longues et sans doute âpres avec la Ville de Marseille. Le Delta Festival reste finalement sur les plages du Prado où il est né et s’est développé en devenant l’un des plus grands festivals de musiques en France.

Les organisateurs annoncent plusieurs nouvelles ce mercredi 20 décembre en fin de journée.

D’abord, donc la localisation qui restait une inconnue depuis des mois jusqu’à ces derniers jours, alors même que le festival a annoncé la semaine dernière premières tête d’affiche.

Ce sera donc à nouveau les plages du Prado ! Mais les dates évoluent pour se caler en septembre et tenir compte des Jeux Olympiques 2024. Les épreuves de voiles se déroulent dans la rade de Marseille en août, avec une base olympique dans la Marina qui jouxte les plages du Prado.

Le Delta Festival, 10e édition, aura donc lieu du mercredi 4 septembre au dimanche 8 septembre 2024, en pleine de semaine de la rentrée scolaire.

Enfin, une confirmation cette fois, la billetterie ouvre dès ce soir 18h avec un tarif un jour à 56 euros en tarif “super early”. Roulez jeunesse !

