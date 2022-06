La rédaction de Gomet’ est montée jeudi 2 juin à bord du Diamond Aircraft de la nouvelle compagnie d’avions taxi Revolution’Air (notre article premium). Cette jeune société appartenant au groupe d’aviation vitrollais Dynami inaugurera vendredi 10 juin un service de transport aérien sur commande, « d’un point A à un point B, au plus proche de la destination finale », nous explique Jean-François Ballin, CEO de Revolution’Air, et président de Dynami Aviation depuis 2004. De quoi effectuer un Marseille-Genève en 1 heure 30. Avec cette solution, inédite en France sous certificat de transporteur aérien (CTA), Revolution’Air souhaite rebattre les cartes d’une aviation trop « centralisée ».



Sur le tarmac de l’aéroport d’Avignon, le capitaine Paul Cornet, presque six ans de pilotage à travers l’Europe et l’Afrique, nous invite à contempler la Cité des papes, vue du ciel, le temps d’un vol de démonstration. Comme promis par Jean-François Ballin, à l’intérieur de l’appareil, « pas de bling bling ni de coupe de champagne ». Revolution’Air se veut « pragmatique et efficace ». Avec une couverture sur tout le territoire européen (2500 terrains d’atterrissage), la compagnie vitrollaise entend concurrencer les jets privés « plus chers et moins propres » que le DA62. Cet avion est, selon le patron de Dynami Group, le moins polluant de sa catégorie.

