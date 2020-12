La Méditerranée a usé les discours, les diplomates et les sommets. Pour des résultats décevants tant les conflits d’Est en Ouest, de la Syrie au Sahara occidental, du Nord au Sud, de Lampedusa à Tripoli minent les tentatives de dialogue et de construction de liens durables. Samir Abdelkrim, fondateur d’Emerging Valley a su dépasser ces frontières en s’adressant à la jeunesse créative et en même temps placer le projet Emerging Mediterranean (initiative de la société civile sélectionnée par le Sommet des deux rives de Marseille en juillet 2019) au cœur des réseaux politiques et financiers en mobilisant toutes les institutions potentiellement actives sur cet espace des deux rives.

Le Sommet Digital Emerging Mediterranean s’est tenu lundi 14 décembre après-midi en direct du stade Orange Vélodrome de Marseille et a été diffusé simultanément en ligne. Une vingtaine d’intervenants, huit tables-rondes et key notes, 10 pitchs émouvants et stressés ont réuni selon les organisateurs, 2 500 participants en ligne.

Salwa Toko, présidente du Conseil national numérique plaide pour l’entrepreneuriat des femmes

Emerging Mediterranean est un programme fondé par Samir Abdelkrim et issu des travaux réalisés durant les forums préparatoires du Sommet des deux rives. Il est soutenu par l’Agence française de développement et vise à identifier et accélérer la mise à l’échelle des futurs leaders de la Tech for good et de l’innovation positive d’Algérie, de Libye, du Maroc, de Mauritanie et de Tunisie, autrement dit les cinq pays du dialogue 5+5.

L’ambassadeur Karim Amellal, délégué interministériel à la Méditerranée, Salwa Toko, présidente du Conseil national numérique, Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard, Wildrid Lauriano do Rego, coordonnateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique ont démontré la capacité de ce programme à réunir les bonnes fées du développement.

Le programme Emerging Mediterranean a su mobiliser les créatifs et créateurs du Sud : 227 candidatures ont été reçues dont un tiers porté par des femmes. Après une première sélection, le Boot Camp des 2 rives, organisé du 27 au 29 novembre derniers, avec La Start-up Factory depuis Casablanca a permis aux 30 start-up de suivre des formations, des ateliers et des coachings avec des experts. Dix finalistes, les plus impactants, ont été retenus, deux par pays pour éviter toute rivalité nationale ! Ce sont ces finalistes, avec des projets déjà bien structurés qui ont pitché en virtuel au stade vélodrome et le jury en a départagé cinq (voir page suivante).

Dès janvier, ils intégreront le programme d’accélération du Social & Inclusive Business Camp. Ils bénéficient d’un package, constitué d’une bourse d’amorçage de sept mille euros, d’un push de visibilité, de la prise en charge de leur venue à Marseille pour le Sommet annuel Emerging Valley et un Full access avec les rencontres investisseurs, la participation aux Mediterranean digital dialogues et des rencontres de partenaires lors du prochain Sommet des deux rives de la Méditerranée.