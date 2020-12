C’est l’un des nombreux projets d’Aix-Marseille Université (AMU) en matière de développement durable : installer des ruches sur plusieurs de ses 58 sites. Une nouvelle étape a été franchie hier avec la signature d’une convention de partenariat entre l’institution et l’association APIS AMU, qui a pour vocation la pratique de l’apiculture et le développement d’activités autour des abeilles sur le territoire d’AMU. De quoi donner le feu vert à l’installation de six à huit maisons à abeilles dès le printemps 2021.

Des ruches pédagogiques sur les sites d’AMU

Le but d’APIS AMU n’est pas de déployer le plus de ruches possible. « On va d’abord trouver les lieux les plus propices, c’est-à-dire des endroits où il y a des plantes mellifères et nectarifères à disposition pour que les abeilles puissent se nourrir seules », explique à Gomet’ Philippe Cinzia-Castaldo, président de l’association APIS AMU et référent des espaces verts au sein de l’université.

Le modèle de ruche choisi est des « Bee-Pass », des ruches pédagogiques créées par une entreprise près de Grenoble. Elles peuvent être installées sans danger dans l’espace public car l’entrée et la sortie des abeilles s’effectuent à près de 3 mètres du sol. Elles sont en plus dotées de fenêtres en plexiglas qui permettent d’observer l’intérieur.

Signature de la convention de partenariat avec Éric Berton, président d’AMU et Philippe Cinzia-Castaldo, président de l’association APIS AMU © AMU

Outil de sensibilisation à la biodiversité

Quand au miel obtenu, s’il y en a, il sera distribué aux partenaires et à l’association. « Produire du miel n’est pas le but principal, ce serait par contre la cerise sur le gâteau », glisse le passionné de nature qui met un point d’honneur à ne récolter le précieux nectar que si le corps entier des ruches vient à être rempli. « L’objectif est vraiment la sensibilisation au sujet de la biodiversité et des abeilles ».

Dans cette optique, APIS AMU organisera des activités et manifestations en lien avec l’apiculture et la préservation de la biodiversité. Comme par exemple des opérations pour semer des graines de plantes pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. L’association dispose pour cela d’un budget de 14 000 euros, dont la grande majorité provient de dons d’AMU.

