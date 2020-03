Lors d’un point presse tenu vendredi 6 mars à la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet de région Pierre Dartout, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille Bernard Beignier et le directeur général de l’ARS Paca Philippe De Mester ont fait un bilan de la situation concernant le Covid-19 dans la région. Vous pouvez revoir l’intégralité de la conférence de presse grâce à notre retransmission en direct.

Vendredi, 31 personnes étaient déclarées contaminées par le coronavirus. Depuis samedi, la situation a évolué à 37 cas. Les cas éviqués vendredi sont hospitalisés dans les établissements de santé de première ligne de Nice, de Toulon-La Seyne et de Marseille et au centre hospitalier de Gap, de Briançon et d’Avignon. Une autre personne, « âgée et en détresse respiratoire » est actuellement hospitalisée à l’hôpital Nord. Des établissements de seconde ligne devraient bientôt ouvrir leurs portes aux malades, afin d’éviter une surcharge des premiers.

Coronavirus : pas de cluster dans la région

Pour Philippe De Mester, pas question de parler de cluster pour l’instant car « les origines de tous les cas sont connues » tandis que pour identifier un cluster il faut notamment « au moins trois cas de contamination inexplicables ». Ce dernier a également rappelé les recommandations à prendre pour éviter tout risque de contamination : ne pas serrer la main pour se saluer, se laver les mains fréquemment, « si possible avec du savon plutôt qu’une solution hydroalcoolique. »

Interdiction des rassemblements sur décision préfectorale

Concernant les manifestations, si la limite fixée par arrêté est de 5000 personnes, rien n’empêche le préfet de revoir cette limite à la baisse. A Marseille, les concerts de Dadju, qui rassemblaient environ 5000 personnes au Dôme ont donc été annulés, mais les matchs de football restent à l’agenda «car ils se déroulent à l’air libre», a précisé le préfet. Quant aux salons et autres événements, «aucun des organisateurs n’a recensé la présence de 5000 personnes sur ces lieux en continu». Pour l’avenir, cependant, Pierre Dartout n’exclut pas d’interdire certains rassemblement catégoriquement, si le cas le justifie.

Les voyages scolaires interdits mais « pas de nécessité de fermer les écoles »

Il y a deux jours, un cas de coronavirus était révélé à l’école Bensa , située dans le quartier d’Endoume à Marseille. Une annonce qui avait entraîné la fermeture d’une seule classe, mais pas de l’école dans sa totalité. Le préfet et le recteur sont unanimes sur cette décision : «l’enquête de contact réalisée par Santé Public France démontre qu’il est peu probable que l’enfant ait été en contact avec les élèves d’autres classes». C’est pour l’heure le seul établissement où une mesure de cette ampleur a été prise, alors que deux autres cas ont également été constatés au lycée Cézanne d’Aix-en-Provence, et au collège Saint-Joseph Les Maristes à Marseille. Là encore, dans les deux cas «une enquête a été menée et il n’y a pas de raison de fermer l’école».

Le recteur d’académie a également annoncé le rapatriement des élèves actuellement en voyages scolaires, «avec discernement et au cas par cas», notamment «si les élèves sont dans des pays moins touchés que la France par le Covid-19 ». Cependant, aucun autre voyage scolaire ne devra être prévu prochainement, a précisé le recteur.

Interrogé sur un éventuel passage au stade 3 de la crise et ses conséquences sur les transports en commun, le préfet Pierre Dartout a jugé que cette question était encore prématurée.

949 cas en France et 16 morts

Selon le dernier bilan fourni samedi soir par le directeur général de la santé, Jérôme Salmon, la France compte désormais 16 morts et 949 cas de coronavirus confirmés, soit 336 cas de plus et sept décès supplémentaires en 24h. M. Salmon a reconnu lors de son point de situation que la France évoluait vers le stade 3 de la crise de façon « progressive et inéluctable. »

