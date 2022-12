Share on Facebook

En raison de l’augmentation des prix du carburant, de la guerre en Ukraine et des nombreux jours passés en mer à bord de l’Ocean Viking, l’association française de sauvetage en mer, basée à Marseille, se retrouve en situation financière alarmante. En effet, les donateurs ont préféré soutenir l’Ukraine plutôt que SOS Méditerranée cette année. Or, une journée en mer coûte 14 000 euros selon les estimations, et l’existence de l’association se retrouve donc en danger.

« Nous ne pouvons pas envisager qu’un navire de sauvetage aussi performant que l’Ocean Viking, avec à son bord des marins professionnels et dévoués, soit mis à quai pour des raisons financières alors que chaque jour, des vies pourraient être sauvées en Méditerranée centrale » s’inquiète Sophie Beau, cofondatrice et directrice générale de SOS Méditerranée.

Depuis le début de ses opérations en 2016, SOS Méditerranée a secouru 37 023 personnes avec l’Aquarius puis l’Ocean Viking. Près du quart de ces rescapés étaient des mineurs.

L’association a pubié un livre collectif dont tous les bénéfices sont reversés à SOS Méditerranée. De nombreux témoignages de migrants et plaidoyers écrits par de célèbres écrivains s’y trouvent. L’association avait organisé une soirée dans le cadre des Rencontres d’Averroès pour la sortie de l’ouvrage. Soutenez-les donc en offrant ce livre à Noël !

Citoyens, organisations, institutions, collectivités territoriales, répondez à notre SOS ! Vos dons sauvent des vies ! Sophie Beau

« Notre situation financière est très difficile en cette fin 2022, mais nous ne baissons pas les bras. Pour continuer de faire face au drame humanitaire en Méditerranée, nous appelons au soutien financier de toutes celles et tous ceux qui partagent nos valeurs : citoyens, organisations, institutions, collectivités territoriales, répondez à notre SOS ! Vos dons sauvent des vies ! Depuis 2016, vous nous avez toujours donné les moyens d’agir, et plus que jamais nous avons besoin de vous. Nous sommes confiants, nous parviendrons à surmonter ces difficultés cette année encore, grâce à votre soutien », conclut Sophie Beau.

