Comme chaque année, c’est le temps de la rentrée à la pépinière de l’Arbois. Lors du 12/14 organisé le 8 novembre dernier, Frédéric Guilleux, directeur du Technopôle de l’Arbois a fait le show pour présenter les sept nouveaux entrants sélectionnés qui rejoignent la quarantaine de locataires de la pépinière cleantech. Des noms de start-up à suivre tant l’équipe du Technopôle sait faire émerger des leaders, des développeurs, des chefs d’entreprise qui grandissent plus vite. À suivre donc…

Le numérique au service des “cleantech” mais pas uniquement fait une entrée remarquée avec deux entreprises très spécialisée et pointues :

A5 Science, expert de la microscopie à force atomique, propose aux industriels de la biotechnologie et des cleantech, d’analyser et de quantifier, à l’échelle moléculaire, et en condition physiologique contrôlée, les données biomécaniques de leur produit.

Zorth est engagé dans la mesure de la qualité de l’eau et développe un outil versatile de mesure de la qualité de l’eau basé sur la microscopie optique et l’intelligence artificielle.

HydroQuest spécialiste grenoblois de l’hydrolien, implante une activité, Bluewin dédiée à l’éolien. Thomas Jaquier veut réduire le coût de l’énergie des éoliennes en développant un concept disruptif d’éolienne flottante à double axe vertical.

Rensair développe une technologie de qualité hospitalière initiée dans les hôpitaux scandinaves qui piège et détruit 99,9 % des particules en suspension de l’air, y compris le Covid 19.

Biomitech développe une technologie de purification de l’air grâce aux microalgues avec des technologies biomimétiques pour le nettoyage des polluants atmosphériques. Biomitech exploite la capacité naturelle des micro-organismes d’algues à prospérer dans des environnements pollués en utilisant la bioremédiation.

Nos lecteurs connaissent la société Ipsago qui a été primée par le Crédit Agricole Alpes Provence et qui propose une « alternative saine, locavore et engagée aux snackings trop gras, trop salés et trop sucrés ». Thibault et Renaud fabriquent et vendent en réseau bio des biscuits apéritifs ou sucrés, des chips écolos et craquantes, « aussi bons pour votre palais que pour la planète » en traitant les coproduits ou déchets agricoles, ceux de la bière, les drêches de brasseries, puis les fruits et légumes déclassés.

Enfin Les Enfants Sauvages est un spécialiste de la cosmétique naturelle, une filière qui s’affirme dans la Région Sud. Ils ont conçu un déodorant Bio, 100% naturel et zéro déchet. Vous achetez une seule fois le flacon à bille, puis une fois qu’il est vide, vous achetez les recharges.

