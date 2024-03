Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Tafalgie Therapeutics est une biotech « spin-off » du CNRS et d’Aix Marseille Université, basée à Luminy et créée par Éric Schettini (ancien PDG de Viveris Management) à Marseille en octobre 2020. Il est associé avec un chercheur de renom dans le domaine de la douleur : Aziz Moqrich chercheur au CNRS et principal inventeur des brevets de Tafalgie Therapeutics,…