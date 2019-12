Share on Facebook

[9h30 – Marseille, Palais de congrès] Les partenaires institutionnels, les organisateurs et les élus des territoires d’accueil de BioFIT, le salon de la biotech évoquent le partenariat transrégional entre trois écosystèmes majeurs du secteur des Sciences du Vivant : les Hauts-de-France, le Grand Est et le Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Désormais, BioFIT se tient alternativement à Lille, Strasbourg et Marseille.

[14h-19h – Marseille, bibliothèque l’Alcazar] Hommage à l’auteur Philippe Carrèse, romancier, musicien et réalisateur de films et de nombreux épisodes de la série Plus Belle la vie, disparu cette année.

[18h30 – Marseille, Office métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille] Pour la 42e année consécutive, KPMG publie les résultats de son étude sur l’industrie hôtelière française. Celle-ci présente le bilan de l’activité hôtelière et ses perspectives pour 2019 – 2020 grâce aux ratios d’exploitation et de gestion d’un panel de près de 3 000 hôtels, soit environ 45% du parc hôtelier homologué français. La présentation des résultats de cette étude et de son focus à l’échelle de la métropole Aix-Marseille Provence est le « fil rouge » d’une table-ronde sur le thème « L’hôtellerie 4.0, les grandes évolutions du secteur ».

[18h00 – Marseille, Palais des congrès] Symposium organisé par Innov’inMed et On[e]Life dans le cadre du salon Biofit. Table ronde avec Pascal Staccini, Werner Mewes et Olivier Oullier « Les données en santé : collection, management, partage et Innovation ? »