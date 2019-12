A la recherche d’une histoire palpitante pour adulte à dévorer pendant ces fêtes de fin d’année ? Gomet’ vous souffle une idée. Parce qu’il n’y a pas que des contes pour enfants à Noël…

Direction la Lombardie et le village de San Catello, berceau de la famille Belonore. Une saga en quatre tomes, écrite par l’auteur marseillais Philippe Carrèse qui nous plonge dans une Italie en proie avec les conflits du XXe siècle : pauvreté, montée du fascisme, émigration… Le dernier opus – Tango à la romaine – est paru en début d’année. Si les fans de l’histoire et de l’auteur l’ont depuis terminé, pour tous ceux et celles qui n’ont pas encore commencé cette passionnante lecture, voici de quoi bien garnir les chaussons… d’autant que les éditions de l’Aube viennent de réunir les trois premiers tomes dans un seul et même livre, La famille Belonore.

Disparu cette année, Philippe Carrèse est un auteur-réalisateur-musicien qui savait raconter des histoires, en mots mais également en dessins. Il portait ce regard lucide, incisif mais profondément humain, sur les gens et sa ville natale, Marseille, qu’il aimait par dessus-tout, et notamment à travers des polars qui l’ont fait découvrir du grand public. S’il est impossible de résumer en quelques lignes le parcours et l’oeuvre de ce travailleur acharné et passionné, on rappellera juste ses débuts, plus discrets, derrière la caméra, lorsqu’il formait le trio déjanté de Bzzz, série télévisée, avec Chantal Lauby et Bruno Carrèse.

La bibliothèque L’Alcazar lui rend hommage ce mardi 10 septembre, à partir de 14h à travers plusieurs temps forts pour présenter l’éventail de ses talents : l’écrivain (table ronde), le musicien (intermède musical à 15h30), le réalisateur (projection de son long métrage Malaterra (2003), suivie d’une seconde table ronde).