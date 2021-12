Depuis dimanche 12 décembre, ce sont près de 80 TER \ ZOU ! qui circulent chaque jour entre Marseille et Aix-en-Provence ! La ligne, en travaux depuis quatre ans pour rénovation d’infrastructure, vient de rouvrir et propose désormais jusqu’à quatre trains par heure, dans les deux sens, chaque jour.

Les TER \ ZOU ! circulent désormais en moyenne toutes les 15 minutes en heures de pointe et toutes les demi-heures pendant la journée, entre les deux villes de la métropole. L’offre de train a ainsi doublé depuis la fin des travaux, et augmenté de 10% par rapport à 2018. Cette modernisation des rails s’ancre dans la volonté développée par la Région Sud et SNCF Voyageurs de renouveler l’offre de transport sur cet axe stratégique, en prenant en considération les enjeux environnementaux. En effet, au-delà des difficultés de trafic entre Marseille et Aix-en-Provence, un trajet en TER produit huit fois moins d’émissions de gaz à effet de serre que celui d’une voiture.

La campagne de communication avec les véhicules pour les TER \ ZOU ! sur l’A51. Source : SCNF.

Les deux capitales métropolitaines sont désormais reliées en 40 minutes, et toutes les gares de la ligne de nouveau desservies. La gare de Pertuis, qui ne pouvait recevoir de TER durant les travaux vient de rouvrir également avec cinq allers-retours possibles par jour. C’est aussi toute la ligne de Marseille à Briançon qui profite d’un temps de parcours réduit.

Pour l’occasion, durant tout le mois de janvier, la SNCF propose une réduction de 50% pour tout nouvel abonnement ZOU ! mensuel sur l’ensemble des lignes reliant Marseille, Aix-en-Provence, Meyrargues et Pertuis.

L’occasion de tester ce nouveau service !

