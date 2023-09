La présidente de l’Acam, l’Association des commerçants et artisans de Belsunce (Acam), Thérèse Basse, était présente vendredi 15 septembre à la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence lors de la conférence de presse organisée pour faire le point sur le bilan de la saison estivale à Marseille. Elle pousse ici un cri d’alarme. « Nous voyons un quartier à nouveau abandonné. » Perte de chiffre d’affaires, insécurité, problèmes d’accès, trafic de drogue. Les maux sont nombreux.

« Si on nous avait écouter depuis trois au quatre ans, même plus si on nous avait écouté quand on a dit que le trafic de drogue descendait dans le centre-ville en s’apuuyant sur une triangulaire Blesi-unce – Noailles – Halle Puget, je pense que l’on en n’en serait pas là aujourd’hui. Le quartier est en train de sombrer totalement parce que la délinquance est revenue à grande échelle. »

Malgré ce constat alarmant ,Thérèse Basse ne reste pas inactive et continuer d’oeuvrer avec son association. Elle espère que les pouvoirs publics répondront aux demandes et accepteront d’écouter les professionnels implantés dans le secteur, car « les commerces de proximité font la ville.»

