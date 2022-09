Après son événement au Cloître (15e) le 20 septembre réunissant plus de 200 chefs d’entreprises adhérents, Cap au Nord Entreprendre (CANE) veut changer de modèle. D’une association fédérant les entreprises du territoire Nord de Marseille, la structure entend devenir une agence d’attractivité locale. Entretien avec son président, Alexandre Fassi.

Pourquoi Cap au Nord Entreprendre veut changer de modèle ?

Alexandre Fassi : Nous voulons renforcer notre action en l’adaptant aux enjeux de notre territoire et de nos entreprises. Mais si on veut que les choses se passent bien, il faut changer de logiciel. Par exemple pour la mobilité, qui est une de nos compétences, on va essayer de travailler autrement. Nous avons expérimenté des micro-navettes pour l’un de nos adhérents. Et on s’est rendu compte que ça marchait. Nous devons donc passer sur une phase d’investissement plus globale. C’est la même dynamique pour l’emploi. Nous avons réorienté la méthode de recrutement de notre adhérent ID logistics en prenant le rôle de tiers de confiance entre l’entreprise et les agences de recrutement (Pole Emploi, Massajobs, maison de l’emploi). Cette opération a abouti à 40 recrutements sur le territoire.

Quelle est votre vision pour le territoire ?

A. F : Nous sommes convaincus que nos entreprises doivent avoir un impact sur leur territoire. Pour nous, une entreprise qui réussit est une entreprise qui investit et recrute sur son territoire, à proximité. L’expertise que l’on déploie sur la mobilité, les déchets et l’emploi est vraiment utile puisque nous jouons un rôle de tiers de confiance entre les entreprises et le service public. A la base, nous sommes une association qui défend les intérêts des entreprises. Mais depuis quelques mois, notre réseau de 320 entreprises nous demande de l’action, du projet. Nous allons poursuivre nos efforts en glissant vers un modèle d’agence d’attractivité du territoire. Nous ne changeons pas de statuts mais notre activité évolue.

Quels sont les enjeux de votre soirée au Cloître ?

A. F : La soirée sur l’impact a un double enjeu : le premier est de parler des entreprises qui génèrent de l’impact sur leur territoire comme Interxion, La Poste ou Seafoodia. CANE veut propulser cette dynamique d’impact et montrer que l’action doit être la plus collective possible. Toutes les entreprises doivent s’engager et se connecter aux enjeux de son territoire pour prospérer. Le deuxième enjeu, c’est de montrer à nos adhérents comment agir avec des projets très concrets. Les chefs d’entreprises doivent repartir avec des envies d’agir et de la méthode.

