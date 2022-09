C’est dans une salle comble que Emmanuel Mouret est venu présenter son nouveau film Chronique d’une liaison passagère en avant-première au cinéma Les Variétés à Marseille. Il faut dire qu’il était ici en terrain conquis. En effet, le réalisateur révélé au grand public avec Mademoiselle de Jonquières est né à Marseille où il a suivi sa scolarité au lycée Thiers. Après des études d’art dramatique à Paris et de cinéma à la Fémis, c’est dans la cité phocéenne que Emmanuel Mouret, cinéaste, scénariste, également acteur a tourné ses premiers longs-métrages Laissons Lucie faire ! (2000), Venus et Fleur (2004).

Aujourd’hui, après vingt-deux ans de carrière, Emmanuel Mouret affiche une œuvre riche de onze longs-métrages, un moyen métrage et trois courts-métrages. Au fil des années, de la comédie au mélodrame Une autre vie (2013) ses films stylisés ont gagné en profondeur. En témoigne son nouvel opus, Chronique d’une liaison passagère, une formidable comédie sentimentale, portée par Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne. Les deux acteurs y campent le rôle de deux amants. Charlotte, une mère célibataire, pétillante, directe qui a envie de vivre librement et Simon, un homme marié, plus réservé et délicat qui tombe sous le charme de la Belle. Engagés à ne se voir que pour le plaisir, au fil des rendez-vous le couple est de plus en plus surpris par leur complicité … Mais peut-on vivre une relation fondée uniquement sur le plaisir sans tomber amoureux ?

Emmanuel Mouret démêle les possibles dans une joie communicative. L’intrigue finement menée soutenue par des dialogues percutants, on se prend au jeu de la dissimulation. Mais la bonne surprise, c’est aussi le duo formé par Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne. Subtiles et malicieux, les deux comédiens sont en parfaite symbiose et livrent un formidable numéro d’acteurs, irrésistibles ! Le film est sorti dans les salles de la Métropole mercredi 14 septembre.

Liens utiles :



> Le site du cinéma Les Variétés

> [On a vu] Paréidolie, dessine-moi un… salon

> Un billet SNCF à 5€ pour découvrir le patrimoine provençal

> Nos idées de sorties