Spectacles et concerts, exposition, projection de films, ateliers, ramassage de déchets… Notre sélection de sorties loisirs pour ce week-end du 29-30 juillet à Marseille et ses alentours.

Musicales de la route Cézanne

Du Tholonet à Aix-en-Provence, les Musicales de la route Cézanne vous emmène sur le chemin de musiciens, solistes d’orchestres internationaux avec un programme ambitieux.

Le week-end commence avec la mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac et le Poème harmonique avec leur production Mon Amant de Saint-Jean vendredi soir. Samedi, Julie Gayet récitera au Château du Tholonet les plus belles pages du Petit Prince entourée de musiciens qui ponctueront le conte initiatique de Saint-Exupéry avec Debussy, Ravel, Fauré, Prokofiev… Tandis que la route Cézanne prendra la forme de la Route de Broadway, lors d’un hommage à la comédie musicale dimanche soir.

Les musicales de la route Cézanne

Sur les traces de Massilia Sound System

Pendant près d’un an, le réalisateur Christian Philibert a suivi le groupe Massilia Sound System sur scène et dans les coulisses, ses membres et son public. Le collectif marseillais qui chante l’amour, la ville, ses colères et ses luttes défend la tolérance et l’ouverture sur le monde. Un documentaire musical, optimiste, généreux, politique, drôle en résulte, à l’image du groupe emblématique de la cité phocéenne qui sera projeté samedi 29 juillet au cinéma La Baleine, en clôture du cycle Musique!.

29 juillet à 20h30

Cinéma La Baleine

59 cours Julien

13006 Marseille



Grow up Arles !



Yann Gross et Arguiñe Escandón. Aya, Shanay-timpishka, Pérou, 2018-2019.

De l’Amérique du Sud à Taïwan, Grow up propose des regards croisés sur les plantes et nos interactions avec elles d’un bout à l’autre de la planète. Au travers des récits et sous les prismes social, environnemental, culturel, spirituel, l’exposition invite à explorer la relation entre les humains et les plantes, par une réflexion sur les cultures, les propriétés curatives ou esthétiques ou encore les liens spirituels.

Grow up questionne notre rapport au vivant, d’une exploration sensible d’un territoire au chamanisme, du sacré aux cultures et rites locaux.

Du 3 juillet au 24 septembre 2023

Fondation Manuel Rivera-Ortiz

18 Rue de la Calade

13200 Arles

De 10h à 19h30

Les 100 ans de la Warner !

La balade sauvage. Source : site de l’institut de l’image.

La célèbre Warner Bros célèbre son centenaire cette année. À cette occasion, la bibliothèque Méjanes a sélectionné quelques classiques du mastodonte américain, issus des années 70, marqués par l’influence du « Nouvel Hollywood » et qui sont diffusés jusqu’au 29 juillet.

On aime : la projection des emblématiques L’exorciste, qui a marqué l’histoire de l’épouvante au cinéma et Batman, par Tim Burton, avec le non moins inoubliable Jack Nicholson en tant que Joker.



À voir et revoir :

Vendredi 28 juillet – 16h – La balade sauvage par Terrence Malick

Vendredi 28 juillet – 17h50 – Les passagers de la nuit par Delmer Daves

Vendredi 28 juillet – 20h – L’exorciste par William Friedkin

Samedi 29 juillet – 14h30 – Le fugitif par Andrew Davis

Samedi 29 juillet – 19h45 – Batman par Tim Burton

Bibliothèque les Méjanes / Cité du livre

8 – 10, rue des Allumettes

13098 Aix-en-Provence

La Ronde d’Aix !

À Aix-en-Provence, place à la Ronde dimanche ! La 73ème Ronde Cycliste d’Aix-en-Provence, organisée par l’Amical Vélo Club Aixois se déroulera le 30 juillet à partir de 19h, sur le Cours Mirabeau. Au programme : présentation des cyclistes professionnels, courses, séries avec demi-finales et finales.

Certaines rues du centre-ville seront donc fermées à la circulation, dont le Cours Mirabeau toute la journée.

Les ateliers de la nature à Gardanne !

Un voyage à la rencontre des sauterelles, des lézards, des plantes aromatiques, des renards ou encore des araignées… L’Écomusée de Gardanne invite jusqu’au 11 août les enfants jusqu’à 10 ans aux Ateliers de la nature. Chaque jour ont lieu des jeux de rôles, des animations sur la faune et la flore méditerranéenne, des ateliers de sensibilisation sur les bons gestes à adopter en forêts. Outre les ateliers, le parc de l’Écomusée emporte nos sens entre pinèdes et chênaies, sur un sentier plein de malices rempli d’énigmes, labyrinthes et mots fléchés.

Écomusée de Gardanne

RD7 – 20 Chemin de Roman

13120 Gardanne

Ramassage de déchets avec Morgan Bourc’his !

L’association 1 déchet par jour organise ce dimanche un ramassage de déchet au port de la Pointe Rouge à 17h. Le triple champion du monde d’apnée Morgan Bourc’his sera de la partie. Un ramassage subaquatique avec l’athlète et l’association Mer Veille aura également lieu !

Les sacs et gant seront fournis.

Une Odyssée de l’air à Aix-en-Provence

La façade des Halles aux grains, célèbre bâtiment dont le fronton fut revu par le sculpteur Jean-Pancrace Chastel, en tant qu’allégorie du Rhône, de la Durance et de la fertilité de la Région, devient durant tout le mois d’août le support visuel et musical de l’Odyssée de l’air.

Ce projet, écrit et réalisé par Atmosud, agence d’observation de la qualité de l’air en Région Sud, Artcom avec le soutien de Blachere Illumination et le talent créatif du Studio Énorme vise à « inspirer un air meilleur » et utiliser l’art comme moyen de sensibilisation !

6 tableaux, en 2D et 3D, une bande son originale et des illusions d’optiques pour une expérience immersive, qui invite à nous interroger sur notre rôle dans la préservation de la qualité de l’air, du climat et de la biodiversité.

Du 1er août au 27 août 2023, tous les soirs de 21h à 23h

La Halle Aux Grains

Place de l’Hôtel de Ville, 13100 Aix-en-Provence

