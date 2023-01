Ce week-end c’est l’épiphanie ! Profitez-en pour déguster de bonnes galettes ou gâteaux des rois en famille ou entre amis. Dans notre agenda ce week-end, on vous propose également une sélection d’activités pour nager, marcher et vous reposer. Bon week-end ! Et bonne année !

[Baignade] Bain du nouvel an à Marseille

Le Cercle des nageurs organise pour les membres de son club le traditionnel bain du nouvel an, samedi midi sur sa plagette. Profitez donc des douces températures du Sud pour vous mettre à l’eau, même en hiver ! A la sortie, une soupe et un vin chaud vous seront servis pour vous réchauffer.

Affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Informations utiles :



Samedi à 12h

Plagette du cercle des nageurs

Bd Charles Livon, 13007 Marseille

Evènement réservé aux membres du club du cercle des nageurs

[Balade] Randonnée au bord de l’Etang de Berre

Profitez de la douceur de la saison pour aller vous balader au bord de l’étang de Berre, au départ de Saint-Mitre-les-Remparts. Cet itinéraire de randonnée de 12 kilomètres répertorié sur l’application et le site Visorando vous permet d’alterner entre plages, village, pistes et forêt tout au calme : vous n’y croiserez presque personne, à part des canards, des coquillages et des chevaux !

Image de la randonnée au bord de l’étang de Berre. (Crédit : Lisa Défossez)

Informations utiles :



Boucle de 12km au départ du parking Gouin à Saint-Mitre-les-Remparts

4h de marche

Lien vers la fiche visorando

[Etudiants] Salon de Studyrama des études supérieures

Le salon de Studyrama accueillera des étudiants et des jeunes bacheliers en recherche de formation samedi à l’Arena du Pays d’Aix, pour sa septième édition. Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce… Tous les domaines y seront représentés. L’université d’Aix-Marseille sera notamment présente, et donnera deux conférences. Venez donc découvrir différents métiers, débouchés et formations !

Affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Informations utiles :



Samedi de 10h à 17h

Arena du Pays d’Aix

1955 Rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 Aix-en-Provence

Invitation à retirer sur le site

Entrée libre et gratuite

[Moyen Age] Fête de la Saint-Clair à Allauch

La traditionnelle fête du XVIIIe siècle basée sur la vente de gibiers revient à Allauch ce week-end. Samedi, la marche des rois aura lieu à 15h30 dans les rues du village. Toute la nuit, à partir de 18h30, des cochons seront cuits au feu de bois pour être vendus le dimanche sur le Cours du 11 Novembre, au cœur du village. A 19h, un spectacle de cracheurs de feu se déroulera également. Vous pourrez vous restaurer sur place en y assistant. Dimanche, une foire gastronomique vous accueillera toute la journée, accompagnée d’animations et de défilés folkloriques.

Affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Informations utiles :



Samedi et dimanche

Cours du 11 Novembre, Allauch

[Tradition] La marche des rois à Aix-en-Provence

Le long cortège annuel de santons costumés, petits anges, bergers, artisans, paysans et animaux précèdera les rois mages et leurs trois dromadaires dans les rues d’Aix-en-Provence. Vous pourrez y assister à des chants et danses traditionnels interprétés par des groupes folkloriques. Les santons déposeront leurs présents au nouveau-né dans sa crèche de la cathédrale, sous la présidence de Monseigneur l’Archevêque.

Image d’illustration. (Crédit : mairie d’Aix-en-Provence)

[Cinéma] Avatar 2 : Une prouesse esthétique mais un scénario décevant

C’est l’événement. Tout le monde en parle et ça se traduit dans les salles de cinéma : Avatar 2 fait déjà six millions d’entrées en France. Le réalisateur, James Cameron (Titanic), s’est attaqué à la suite de Avatar 1 (2009) salué par la critique. Avide d’innovations dans le cinéma, le réalisateur nous offre encore une fois une prouesse dans les effets spéciaux. La famille de Jake Sally du peuple Na’vi, un peuple vivant dans la jungle luxuriante, est contrainte de s’exiler car elle est traquée par les humains. Les Nav’vi rejoigne le peuple marin de Pandora : les Metkayina. Cameron nous plonge sous l’eau dans un nouveau monde, à la fois tendre et dangereux, qui étonne par sa précision, sa beauté et sa féérie. Il est si envoûtant qu’on y resterait bien volontiers. Pourtant, contrairement au premier volet, le film rame à nous tenir en haleine pendant 3h12. Les scènes de combats sont très nombreuses, longues et peu intéressantes. Nous cherchons même la morale que Cameron veut partager. Mais la dernière scène du film, touchante, nous incite à retourner en salle pour découvrir Avatar 3 qui doit sortir en 2024 !

Avatar 2 (Crédit : DR)

Informations utiles :

Départ du cortège à 14h de la place de la Madeleine

Célébration à la cathédrale Saint-Sauveur à 16h