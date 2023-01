Share on Facebook

Surprise, surprise, le député Rassemblement national (RN) de Gardanne (10e circonscription des Bouches-du-Rhône), José Gonzalez, fait partie des dix vice-présidents du Groupe d’amitié France – Algérie à l’Assemblée nationale. Le RN aujourd’hui, comme le FN hier a l’habilité de s’insinuer dans les rouages de la République les plus inattendus. Jean-Marie Le Pen veillait toujours par exemple sur ses listes à présenter un futur doyen de l’Assemblée. Et ce fut José Gonzales qui en ouvrant la première session de l’Assemblée avait étalé sa nostalgie de l’Algérie française.

José Gonzalez : né à Oran en 1943

L’ancien conseiller municipal d’Allauch, né à Oran en 1943, avait déclaré : « J’ai laissé là-bas une partie de ma France. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie par le sentiment d’abandon ». L’élu, âgé de 79 ans, disait avoir été « arraché à sa terre natale par le vent de l’Histoire ». Comme il l’écrit sur Twitter à l’occasion de sa nomination au Groupe d’amitié, il a un « intérêt particulier pour les relations franco-algériennes ».

[ Nomination 🔴 ]



J’ai l’immense plaisir de vous annoncer que j’ai été nommé Vice-Président du groupe d’amitié France 🇫🇷 Algérie 🇩🇿 par le bureau de l’Assemblee nationale !



Cette nomination est le symbole de mon intérêt particulier pour les relations Franco-Algeriennes 🤝 pic.twitter.com/KeZNVP7PZT — José GONZALEZ (@GonzalezJoseRN) December 30, 2022

Sa nomination (et non élection) est simplement due au poids du groupe RN qui lui donne accès à un certain nombre de vice présidences de groupes d’amitiés. Celle-là n’est pas choisie au hasard.

Pas de réaction officielle algérienne, par contre la presse d’Alger n’a pas raté l’événement de cette nomination de José Gonzalez à la vice-présidence du groupe d’amitiés France Algérie de l’Assemblée nationale française. TSA (Tout sur l’Algérie) , écrit : « En Algérie, cette nomination, qui n’a provoqué aucune réaction, n’est sans doute pas une bonne nouvelle pour l’avenir des relations entre les deux pays, quand on connaît la sensibilité des questions liées à la mémoire. »

« Un véritable pied de nez à la réconciliation sur laquelle Macron et Tebboune »

Observalgérie voit dans la nomination de ce « nostalgérien » un acte « contraire même à l’essence qui devait être celle dudit groupe. La vérité est que cette nomination est un véritable pied de nez à la réconciliation sur laquelle Macron et Tebboune travaillent depuis déjà quelques mois. Elle est de nature à incommoder fortement Alger, dont on connaît la susceptibilité. »

Jeune Afrique s’interroge : « Sa fonction l’amènera à traiter directement avec des parlementaires et responsables algériens de tous rangs, à les accueillir en France et même à se déplacer en Algérie. Les autorités algériennes accepteront-elles de le recevoir ? Rien n’est moins sûr. »

