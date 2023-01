Six jeunes étudiantes à AMU (Aix-Marseille Université) membres de l’association étudiante Action, Solidarité, Communication (ASC) ont monté un projet qui a pour objectif de sensibiliser le grand public à la condition de la femme dans les pays orientaux, et plus particulièrement en Inde. Ce projet appelé “Etat’dâme” se veut à la fois éducatif et ludique.

Les étudiantes en master 2 management de projets humanitaires et culturels à l’origine du projet organisent des actions de levée de fond et de sensibilisation. Ce samedi 7 janvier, de 10h à 17h, elles organisent par exemple une vente de vêtements au kilo à l’Emmaüs de Cabriès, partenaire du projet. Elles proposeront également une vente de crêpes sur place.

C’est ensuite une tombola en ligne qui aura lieu du 12 au 24 janvier, avec des lots proposés par des partenaires du projet tels que La Fondation Vasarely, Le parc d’attraction Spirou ou encore l’atelier de Cézanne.

Des évènements éducatifs et ludiques

Une journée culturelle se déroulera également le 26 janvier au Cube, dans l’enceinte de la faculté de arts, lettres, langues et sciences humaines à Aix-en-Provence. Les étudiantes y proposeront divers stands permettant de découvrir la culture orientale : des bracelets et accessoires orientaux y seront vendus, des spécialités culinaires et des cours de yoga y seront proposés. Un café débat sur le thème de l’autonomisation des femmes dans les pays orientaux clôturera la journée.

Finalement, une soirée concert sera organisée par l’association à Marseille, dans la salle de concert du Molotov, à deux pas du Cours Julien, le 9 février de 19h30 à 1h du matin. Différents groupes de musique, ateliers et stands seront sur place, ainsi que des associations permettent d’informer et de sensibiliser le public à la cause des femmes dans les pays orientaux.

