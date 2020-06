Le 26e Salon de l’immobilier Aix-Marseille Provence se déroulera du 9 au 11 octobre 2020 au Parc Chanot à Marseille. Entièrement gratuit, ce sont près de 10 000 visiteurs qui sont attendus durant tout le week-end. Dans un contexte inédit, la crise du covid redessine le monde de l’immobilier et cette année l’accent sera mis sur l’immobilier à l’ère durable.

Tiny Houses (petites maisons écologiques), constructions en bois et matériaux nobles, respectueux de l’environnement seront mis en avant afin d’offrir aux visiteurs et professionnels une offre dédiée à l’immobilier durable. Les aménagements extérieurs seront aussi à l’honneur avec la présentation de nouvelles formes d’habitats innovantes et de techniques immobilières modernes comme le « home staging » (technique américaine pour mettre en valeur un bien immobilier pour le vendre au meilleur prix et au plus vite).

Organisé par GL Events, en partenariat avec la Caisse d’Epargne CEPAC, l’événement rassemble une cinquantaine d’exposants, témoins de la richesse et de la diversité des professions de l’immobilier. Acheteurs, vendeurs, primo-accédants, acquéreurs de résidence secondaire ou de loisir et investisseurs seront présents sur le salon pour échanger et faciliter les projets immobiliers. Les réseaux professionnels tels que la FNAIM (Fédération nationale de l’immobilier), l’UNIS (Union des syndicats de l’immobilier), la FPI Provence (Fédération des Promoteurs Immobiliers de Provence) et la fédération des bâtiments prendront également place dans les allées de Chanot.