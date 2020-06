En Europe centrale, la situation épidémique commence à s’améliorer. C’est le cas en Croatie (quatre millions d’habitants), où on ne dénombre plus aucun nouveau cas de covid-19 depuis plusieurs jours. Le pays a été relativement épargné par la pandémie avec 107 morts et 2258 cas testés positifs selon le bilan de l’université américaine Johns Hopkins. La levée progressive du confinement permet presque à la vie de reprendre son cours normal.

Cependant, tout n’a pas été simple dans le pays pendant cette période. Nous retrouvons Marija Kulusic, créatrice de mode qui vit dans la capitale, Zagreb, et qui a accepté de témoigner pour cette nouvelle étape de notre tour du monde. Si les consignes sanitaires ont plutôt été respectées durant le confinement, un nouveau problème s’est ajouté par-dessus l’épidémie : des tremblements de terre, qui ont laissé la population « pétrifiée » et « confuse » : « il fallait respecter à la fois les consignes relatives à l’épidémie et celles relatives aux tremblements de terre », raconte Marija.

Marija est également l’une des treize lauréats du concours Open My Med organisé par la Maison Mode Méditerranée, basée à Marseille. Son activité professionnelle a été fortement impactée par le confinement : « la mode est un luxe : soyons réalistes, personne n’a envie de s’acheter une nouvelle robe quand on s’inquiète pour sa propre vie ou celle de sa famille », se résigne la créatrice. Une fois de plus, merci à la Maison Mode Méditerranée et ses lauréats pour leur participation dans notre tour du monde !

Pour avoir un aperçu du travail de Marija Kulusic, rendez-vous sur son site ou sur son Instagram.

