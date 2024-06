Share on Facebook

À Miramas, l’été 2024 s’annonce sous le signe de la découverte et de l’échange culturel avec le Kenya. Depuis le début de l’année, le Kenya et Miramas sont très liés par le sport. La ville est le camp de base des athlètes kenyans pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Pour lui rendre hommage, la ville offre du 26 juin au 31 août, un parcours inédit à travers quatre lieux emblématiques du centre-ville, invitant les visiteurs à s’immerger dans la richesse culturelle de ce pays d’Afrique de l’Est.

Des installations éphémères

L’itinéraire avec la Maison du Kenya, une installation éphémère située avenue Charles-de-Gaulle. Ce lieu se présente comme une vitrine des trésors du Kenya, présentant des costumes traditionnels, une exposition-vente d’artisanat (bijoux, sacs, accessoires, paniers) et une borne sonore diffusant des musiques traditionnelles et contemporaines. Des films en réalité virtuelle offrent une immersion, tandis que des documentaires et des expositions explorent les danses, le sport et les langues vernaculaires, en partenariat avec l’association Laissa Dire.

Non loin de là, la Galerie d’Art, située au 42 avenue Charles-de-Gaulle, accueille une exposition d’artistes kenyans organisée en collaboration avec l’association Éclore. Jusqu’au 6 juillet, les œuvres de Scar, Thako, Jymie et Kulukulu dialoguent avec les créations locales, illustrant la rencontre entre héritage culturel et créativité contemporaine.

Un programme immersif

La Micro-Folie, au 11 bis boulevard Aristide-Briand, propose du 1er au 31 juillet un programme varié avec des documentaires, des œuvres artistiques et photographiques issus des collections du Musée national de Nairobi. Les visiteurs pourront également découvrir le Fab Lab, où des symboles emblématiques du Kenya seront créés via impression 3D et découpe laser, ainsi qu’un espace de musique assistée par ordinateur retraçant les pas des musiques traditionnelles.

Le Cinéma Le Comœdia complète ce parcours culturel avec la Semaine du film kenyan, du 3 au 9 juillet. Parmi les projections, les spectateurs pourront voir « Gogo » de Pascal Plisson, « Mvera » de Daudi Anguka et « Massaï, les guerriers de la pluie ». Ce dernier sera précédé d’une conférence du Dr. Jean-Philippe Brugal sur l’origine et les premiers hommes dans le grand Rift Est africain.