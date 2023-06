Share on Facebook

L’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (Upe 13) a lancé son programme « Make the choice » en 2018 pour accompagner des entrepreneurs de 18 à 35 ans pendant huit mois, de juin à décembre. Cette année, le syndicat patronal change de direction en adressant le dispositif pour les entrepreneurs de moins de 35 ans ayant créé leur entreprise depuis au moins deux ans, donc ayant déjà réalisé un premier chiffre d’affaires. Le siège doit également être domicilié dans les Bouches-du-Rhône.

« Après avoir consacré quatre saisons à l’accompagnement des jeunes créateurs d’entreprise, j’ai souhaité que l’UPE 13 s’attache à la pérennité des jeunes entreprises créées. C’est pourquoi j’ai demandé à Fabrice Blisson, président de la commission jeunes entrepreneurs de l’Upe 13, de faire évoluer le dispositif Make The Choice pour l’axer désormais vers l’accélération de 15 jeunes pousses. », explique Philippe Korcia, le président de l’Upe 13.

La promesse du dispositif est de bénéficier du réseau d’entreprises de l’Upe 13, d’un an d’adhésion gratuite et de faciliter les rencontres avec les adhérents, en plus d’ateliers collectifs. Chaque entrepreneur bénéficie d’un coach attitré pour s’appuyer sur son expertise. Cette année, la marraine Anne Voulant viendra également en renfort sur l’accompagnement. Elle a créé son concept store « Lulli » en 2003 à Marseille qui marie les marques de haut-de-gamme aux créations artisanales chinées.

Les 15 candidats sélectionnés

Emilie Robert pour son agence d’aventure l’Aixploreuse

Jules Mollaret pour sa solution de collaboration inter-espèces Birds For Change

Karim Hamyani pour son organisme de formation Formatech spécialisé dans la réparation d’appareils électroniques

Jean-Baptiste Vignau pour sa solution SAAS de recrutement Xtras

Amel Khemissi pour sa solution de transformation de locaux commerciaux en appartements Callisis

Gabriel Guiral développe la plateforme de e-commerce Prozon pour les achats des professionnels

Virginia Dausque a crée la marque Vaïba de sacs et pochettes résistants à l’eau

Manon Bernard est la créatrice d’une marque de seconde main Southside Manon

Maxime Marmoz édite l’application SoundBirth de services aux artistes musiciens

Luc Fischer a créé Repulp design pour revaloriser les déchets d’agrumes

Ghislain Foucque a fondé Pimp My Trip pour explorer une ville comme un local

Julia Falzon la créatrice de vente de glaces La mignonne en triporteur

Damien Cano a été choisi pour son agence de conseil en stratégie digitale nouvelle génération Koolgang

Vanina Solinas propose des visites guidées dans les calanques en randonnée et en paddle

Maxime Marchand développe l’outil Mao Boa qui implique chaque collaborateur dans la stratégie d’impact de son entreprise

