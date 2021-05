Des tableaux accrochés au mur qui s’animent et un voyage dans le Marseille de la Belle époque … On pourrait croire à de la magie, mais c’est grâce à d’ingénieux procédés numériques que le « fabuleux musée », proposé par l’association La Fabulerie, prend vie. Dans l’ancien hôtel Astoria, situé boulevard Garibaldi, l’association accueille les jeunes de cinq à 25 ans pour leur faire découvrir cet univers, mais aussi la façon dont il a été fabriqué. C’est tout l’objectif du nouveau fablab solidaire, officiellement inauguré ce jeudi 6 mai, qui accueille déjà depuis près de quatre mois des jeunes de 16 à 25 pour leur permettre d’apprendre eux aussi à créer des images interactives et d’autres objets numériques, grâce aux outils mis à leur disposition au sein de cette fabrique solidaire : imprimantes 3D, découpes-papier, thermo-formeuse…

Une initiative rendue possible grâce au soutien de la Fondation Orange, qui finance le projet à hauteur de 20 000 euros pour la partie fablab. Parmi les 132 fablabs répartis dans le monde que soutient la Fondation, La Fabulerie a pour particularité de proposer un parcours à mi-chemin entre le numérique et la culture. A terme, le but est d’accompagner les jeunes dans la création d’un projet collectif, similaire à celui du fabuleux musée. « C’est important pour que ces jeunes en rupture retrouvent confiance en eux », explique Elizabeth Tchoungui, présidente déléguée et directrice exécutive RSE de la Fondation Orange.

Le nouveau fablab séduit déjà les associations marseillaises telles que l’association « Toujours plus haut », qui vient en aide aux jeunes défavorisés. Son responsable, Momo Siouani, verrait bien le fablab s’exporter aux Aygalades, dans d’anciennes écuries.

Le fablab solidaire (crédit : Franck Blémont)

Le « fabuleux musée » accueillera ses premiers visiteurs le 18 mai

Retardé pour cause de covid-19, le « fabuleux musée » ouvrira ses portes le 18 mai prochain pour accueillir les scolaires. Une vingtaine de classes ont déjà réservé leur créneau pour découvrir l’escape game numérique dans les pas de l’exploratrice Edith Labruyère, à la recherche de « l’amulette du climat ». Une échappée onirique de 50 minutes qui permet aux enfants à la fois de se sensibiliser aux questions climatiques mais aussi de découvrir l’histoire de Marseille, grâce aux archives utilisées dans le jeu, notamment celles de la Ville de Marseille, commanditaire du projet.

Ce n’est pas la première fois que l’équipe de la Fabulerie propose ce type de programme ludique. Fondé en 2011 par Axelle Benaïch, l’association avait par exemple proposé en 2018 l’exposition Museonirique pour marquer le bicentenaire du Muséum d’histoire naturelle. Installée depuis quatre ans dans les locaux de l’ancien hôtel Astoria, la Fabulerie est un lieu aux facettes multiples qui accueille à la fois des expériences comme le fabuleux musée, mais aussi une cantine, un café, et aujourd’hui le fablab.

Un aperçu de la « cabane » d’Edith Labruyère, personnage-clé de l’escape game du « fabuleux musée », créé en partie grâce aux archives de la Ville de Marseille (crédit : Franck Blémont)

