Pour sa 16e édition, la Nuit européenne des chercheurs se tiendra le 27 novembre 2020 de 18h à 22h sur le thème des « Petits secrets nocturnes ». Aix-Marseille Université et ses partenaires de recherche (le Centre national de recherche scientifique, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’Institut de recherche pour le développement, l’École centrale de Marseille, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de Cadarache et l’Université de Toulon) mettent en relation plus de 50 chercheurs avec des centaines de volontaires pour les éclairer sur leurs recherches en cours. L’événement est 100% en ligne et fait le plein de connaissance et d’amusement pour commencer un nouveau week-end confiné.

Le programme

En accès sur inscription



L’accès à certains programmes de cette expérience inédite se fait sur inscription avec réservation de créneaux. Chaque inscrit peut ensuite choisir le programme auquel il souhaite participer.



Au choix, il pourra discuter par téléphone pendant 15 minutes ou en visio à plusieurs pendant 45 minutes avec un.e chercheur.e sur un thème tenu secret jusqu’à la rencontre. Des jeux sont également proposés pour interagir avec les chercheurs comme le « Taboo de la recherche » qui consiste à faire deviner à ses coéquipiers des mots qu’un.e chercheur.e lui aura confiés. Un chercheur en physique des plasmas ouvrira même les portes de son laboratoire pour laisser les participants contrôler sa machine et observer des plasmas pendant 30 minutes.



En accès libre



Pendant deux heures, Radio Grenouille animera une émission en direct 18h à 20h pour questionner et faire jouer les chercheurs sur le plateau. Le live est à voir en streaming ou à écouter sur 88.8FM.



Par ailleurs, des courts-métrages en partenariat avec l’association Polly Magoo seront proposés par certains chercheurs sur les sciences et leurs petits secrets.



En bref, la nuit européenne des chercheurs soutenue par l’Union européenne et le gouvernement français est un programme riche et instructif, pour mieux comprendre la recherche en France et plus particulièrement dans sa région. Il est important de créer des liens entre les chercheurs et les citoyens pour les émerveiller, les intéresser et leur faire comprendre les processus de la recherche en France, qui peut sembler flou pour bon nombre d’entre eux.

Informations pratiques :



Ouverture des inscriptions depuis le 10 novembre

De 18h à 22h le vendredi 27 novembre 2020

Cliquez ici pour vous inscrire !



