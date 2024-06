À l’approche des élections législatives 2024 des 30 juin et 7 juillet, face aux tensions et aux inquiétudes actuelles, Unis-Cité pionnière du Service Civique en France, appelle dans un communiqué les jeunes à se rendre aux urnes pour faire entendre « leur voix et la voix des valeurs de solidarité et d’humanisme » qu’ils incarnent. Par ailleurs, l’association invite les candidats aux législatives à s’engager publiquement à préserver et développer le service civique et à garantir la liberté associative, « essentielle à notre démocratie ».

Unis-Cité, dont la charte fondatrice rêve d’une « société d’individus responsables, engagés et solidaires », offre aux jeunes l’opportunité de s’engager pour la collectivité depuis 30 ans. L’association souhaite leur faire « prendre conscience (aux jeunes) de leur responsabilité citoyenne » et à « prendre confiance en eux et en leurs capacités et légitimité à agir et à s’exprimer ». Unis-Cité rappelle que la participation des jeunes est cruciale pour renforcer les liens intergénérationnels et promouvoir une société respectueuse des différences.

