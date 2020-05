Il est 17 heures. Le parvis devant La Poste de la Rotonde est pris d’assaut par des centaines de vélos. Fervents défenseurs du deux roues ou simples usagers du quotidien, ils sont venus en nombre hier pour parcourir les pistes dites « expérimentales ». Malgré la bonne humeur ambiante, le rassemblement organisé par l’Adava (Association pour le droit au vélo à Aix) Pays d’Aix a comme un arrière-goût de protestation pour certains. « On est heureux de parcourir les nouvelles pistes mais on accuse aussi le coup après la suppression de quelques sections cyclables, sans nous concerter » déplore Frédéric Serre, l’un des vice-présidents de l’association. Trois pistes ont été effacées la veille, avenues Henri Mauriat, Henri Malacrida et Max Juvénal. Mais l’heure est aussi à l’optimisme et à la bonne humeur.

Initialement, ce sont près de 13 km qui ont été aménagés par la ville en vue du déconfinement dans le cadre du plan vélo. « C’est une super initiative, se réjouit Yves, aixois depuis 20 ans, c’est très compliqué de circuler à vélo en centre-ville et même en dehors ; j’espère que ces nouvelles voies sont là pour durer ! »

Dans un contexte de crise sanitaire, le vélo semble avoir le vent en poupe et il est « grand temps de concrétiser des projets en faveur du deux roues, et d’en faire une priorité ! » s’exclame Olivier Domenach, le président de l’association qui met la pression sur la Ville (vidéo ci-dessous. Images LL.)

Après quelques kilomètres à travers la ville, le cortège roulant fait une première escale devant le parking relais Colonel Jean Pierre. La voie de bus dorénavant autorisée aux vélos n’empêche pas une altercation avec le chauffeur, visiblement étonné par la présence des deux roues à cet endroit. « On ne doit plus subir la pression des automobilistes, la ville est tout le monde ! » scande une participante.

[On aime] Bravo aux 150 cyclistes de toutes les générations venus parcourir les pistes cyclables temporaires à @aixmaville à l’appel de l’ @Adava_Aix 🚴🏼‍♀️ Roulez jeunesse ! #lavilleautrement pic.twitter.com/Gq05ViQY61 — Gomet’ (@Gometmedia) May 22, 2020

De retour à sillonner le bitume (vidéo ci-dessus, crédit images : LL), le groupe emprunte à nouveau les pistes cyclables, larges et lisibles pour la plupart, avant de rejoindre la gare SNCF. Point stratégique de contestation.

« On réclame des arceaux pour stationner ici depuis des années mais toujours rien ! On insiste sur le transport intermodal mais pourtant il est impossible de ranger son vélo en toute sécurité avant de prendre un train ! » intervient le président.

Stationner son vélo à Aix-en-Provence semble encore difficile, et c’est un point auquel Eric Chevalier, adjoint de quartier délégué à la voirie, souhaite remédier rapidement. « Il faut qu’on continue notre travail avec la Métropole et le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) sur ce grand chantier qu’est le stationnement sécurisé ».

Les cyclistes repartent vers la Rotonde après une pluie d’applaudissements et le cliquetis frénétique des sonnettes. Un dernier arrêt placé sous le signe du bilan.

« C’était le bon moment de mettre en place ces nouvelles pistes.» Eric Chevalier

« Pendant le confinement, les gens ont pris davantage l’habitude de circuler à vélo et c’était le bon moment de mettre en place ces nouvelles pistes. C’est un test, on écoute les retours pour apporter des améliorations. A certains endroits, cela manque de continuité, quand on quitte la route de Galice pour aller au Jas de Bouffan par exemple, on se sent un peu perdu à un moment donné », explique l’élu, qui admet aussi que des efforts de communication en faveur du vélo sont à fournir.

Pour Sandy, cycliste à ses heures perdues, « c’est une agréable surprise, ça montre une réelle volonté de la ville pour booster l’utilisation du vélo ». Malgré un manque de « continuité des pistes » à certains endroits, elle se sent en sécurité pour se déplacer à vélo plus régulièrement.

Du côté des organisateurs, Olivier et les membres de l’Adava sont satisfaits de la forte affluence au rassemblement, et sont plus que jamais investis pour rendre pérennes ces pistes « temporaires » et sensibiliser surles nouvelles mobilités. L’organisation a d’ailleurs mis en ligne des cartes interactives avec les pistes pour permettre à tous de se déplacer au mieux et en toute sécurité sur les routes aixoises.

« Il faut se réorganiser, changer nos habitudes, palier la perte de confiance pour les transports en commun et s’engager durablement en faveur du vélo », conclut Olivier, engagé depuis des années.

