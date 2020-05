Les associations d’usagers du vélo s’impatientent. Dans un communiqué en date du vendredi 1er mai, Martine Vassal, présidente LR de la Métropole Aix-Marseille-Provence, affirmait pourtant : « Dès le 11 mai, je souhaite que nous proposions aux habitants de la Métropole d’utiliser plus largement le vélo pour leurs déplacements quotidiens, sur des parcours sécurisés et adaptés à la situation de crise que nous connaissons ». Or jeudi 7 mai, soit à la veille d’un week-end de trois jours à l’issue duquel sera officiellement entamé le déconfinement du pays, aucun calendrier précis n’a encore été dévoilé quant au déploiement des mesures annoncées par la Métropole (*).

Contacté par Gomet’, Roland Blum, vice-président aux transports de la collectivité métropolitaine, indique que « la présidente va s’exprimer sur ce sujet, dans les jours à venir », pour présenter un « plan de déconfinement des transports ». Il n’en dira pas plus, afin de ne pas « couper l’herbe sous le pied » de Mme Vassal, selon ses mots. Alors que de nombreuses métropoles françaises ont déjà commencé depuis plusieurs jours la mise en place d’aménagements cyclables temporaires, ardemment demandée par les associations d’usagers, le retard pris sur le territoire métropolitain interroge. A ce jour, seul la Ville d’Aix-en-Provence a pris l’initiative de tracer des marquages au sol, dont la réalisation se poursuivra jusqu’au 20 mai. Les annonces de Madame Vassal sur le sujet seront donc très attendues.

(*) Rappel des huit objectifs d’aménagement définis par la Métropole pour le déconfinement :



> Réserver des voies de circulation aux piétons et aux vélos, au moins à certaines heures tout en préservant l’accès des riverains

> Affecter des voies vélos sur des voies de circulations existantes et réduire ou supprimer du stationnement, notamment sur trottoir, lorsque la largeur du trottoir est réduite

> Créer des zones de rencontres, véritables espaces partagés où la vitesse est limitée à 20km/h donnant la priorité aux vélos et aux piétons dans les centres-villes, les noyaux villageois et aux abords des établissements scolaires, et abaisser la limitation de vitesse à 30 km/h sur d’autres voies

> Permettre un usage partagé de certains couloirs de bus, lorsque leur largeur le permet,

> Développer le stationnement vélo, notamment à proximité des pôles d’échanges, dans les zones d’emploi, de commerce et d’études,

> En complément des vélos en libre-service présents sur Marseille, mettre en place sur l’ensemble du territoire métropolitain un service de location longue durée de vélos

> Donner la possibilité aux trottinettes, et autres engins de déplacement personnels, de profiter des aménagements réalisés pour les vélos et, lorsque la sécurité de chacun sera garantie, en faire également bénéficier les piétons pour faciliter le respect de la distanciation sociale

> Promouvoir l’action et les initiatives des associations soutenues par la Métropole, notamment en faveur de la réparation et de l’entretien des bicyclettes

