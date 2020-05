Nous retrouvons aujourd’hui l’Asie pour notre 31e étape de notre tour du monde en confinement. Cette fois nous voici à Singapour. Mats Nilsson, Suédois, marié à une Française, dirige sur place les activités bus du constructeur Volvo.

Plus de 22 000 personnes ont été contaminées à Singapour mais l’épidémie de Covid-19 n’a tué que 20 personnes. Un chiffre dérisoire comparé aux bilans enregistrés les autres pays, en particulier en Europe (27000 décès en France) et aux USA. La stratégie de riposte face au coronavirus a donc porté ses fruits dans l’île-Etat où résident 6 millions d’habitants.

Mais le gouvernement ne relâche pas pour autant la pression explique Mats Nilsson. Depuis quatre semaines le confinement des personnes a été renforcé avec l’obligation du télétravail. Les mesures sont strictes (masques, prises de température à l’entrée des magasins, application de traçage numérique). « Elles sont bien respectées souligne Mats Nilsson car la société singapourienne respecte bien les consignes du gouvernement.» La sortie du confinement est annoncé pour début juin.

Dans son témoignage enregistré dimanche 10 mai, Mats Nilsson évoque également sa situation personnelle et professionnelle. Les conséquences du ralentissement de l’activité sont importantes sur les commandes à l’arrêt. Durant cette période critique, il souligne que sa société met l’accent sur la gestion des quatre « C » : les Collaborateurs, les Clients, le Cash et les Coûts. Mats Nilsson nous parle aussi de l’évolution de son secteur à l’aune de la crise sanitaire : les transports publics devront évoluer en étant plus respectueux de l’environnement.

Enfin, il espère pour l’avenir que les pays ne vont pas se refermer sur eux-mêmes. La solution ? « mieux travailler ensemble. »

Les précédentes étapes de notre tour du monde en confinement : #fenetressurlemonde



Tour du monde (30) : Helsinki isolée un temps du reste de la Finlande

Tour du monde (29) : à Casablanca, « reconstruire un pays où chacun serait colibri »

Tour du monde (28) : au Japon, une 2e vague repousse la fin du confinement

Tour du monde (27) : à Toronto, les parcs restent ouverts

Tour du monde (26) : en Islande, un dépistage massif

Tour du monde (25) : à Beyrouth, des milliers de Libanais privés de revenus

Tour du monde (24) : à Lisbonne, pas de confinement mais des restaurants fermés

Tour du monde (23) : Montréal espère avoir éviter le pire

Tour du monde (22) : au Danemark, un confinement plus souple qui réussit

Tour du monde (21) : A Tunis, un ramadan frugal sous contrôle, un déconfinement fin mai

Tour du monde (20) : A Odessa en Ukraine, bientôt deux mois de confinement

Tour du monde (19) : la Belgique lourdement frappée par le Covid-1

Tour du monde (18) : New Delhi, une ville fantomatique où la nature prend sa revanche

Tour du monde (17) : A Madrid, les enfants peuvent enfin sortir de chez eux

Tour du monde (16) : le confinement par territoire, l’approche de la Thaïlande

Tour du monde (15) : la démonstration de force de Taïwan face au virus :

Tour du monde (14) : en Colombie, des baisses de salaire pour éviter les licenciements

Tour du monde (13) : Le Bénin n’a pas les moyens de confiner sa population »

Tour du monde (12) : en Corée du Sud, le data-tracking à la place du confinement

Tour du monde (11) : les écoles, les bars et restaurants restent ouverts en Suède

Tour du monde (10) : le Cambodge résiste avec l’auto-confinement de la population

Tour du monde (9) : en Arabie Saoudite, le couvre-feu de 15h à 6h

Tour du monde (8) : New York espère que le pire est passé

Tour du monde (7) : la priorité des Zimbabwéens « c’est de trouver à manger »

Tour du monde (6) : Hong-Kong dans la 2e vague du covid-19 espère la reprise économique

Tour du monde (5) : toujours pas de confinement officiel en Côte d’Ivoire

Tour du monde (4) : San Francisco, toujours une étape d’avance

Tour du monde (3) : confinement renforcé à Dubaï City

Tour du monde (2) : A Taïwan «on prend la température à l’entrée des immeubles »

Tour du monde en confinement (1) : pas de sorties le week-end à Belgrade