La Ville de Venelles (13) organise une réunion publique de présentation du plan vélo et modes doux au Pôle culturel l’Étincelle, jeudi 7 décembre 2023, à 19h. La question des modes alternatifs à la voiture avait émergé rapidement lors des échanges initiés dans le cadre de la démarche « Venelles en transition ».

« Ensemble, experts et Venellois ont poursuivi la démarche pour relever le défi du développement des modes de transport plus doux, désormais inscrit dans l’Agenda 2030 », informe la Ville.

Venelles compte 5,5 km de piste et 1,8 km de voies vertes « trop souvent discontinues et dont une partie est vétuste. Les équipements en place, comme les pince-vélos, ne sont plus adaptés. Et les services aux cyclistes ne sont pas à la hauteur », explique la Ville.

Le processus s’est nourri d’un diagnostic réalisé il y a un an, de l’analyse des réponses aux quelque 500 questionnaires reçus et des préconisations du groupe de travail « vélo et modes doux » incluant des habitants.

Venelles : un objectif de 30 km de voies cyclables sécurisées

Les experts de l’Agence d’urbanisme du pays d’Aix (AUPA) ont, alors, formalisé un programme d’actions budgétisées et planifiées sur 10 ans. Ils ont ainsi identifié les équipements et les itinéraires à développer ou sécuriser pour favoriser la pratique cycliste sur la commune.

« Les propositions sont priorisées selon leur faisabilité technique, leur potentiel au regard du plan vélo et leur degré d’urgence », assure la Ville.

Elles ont pour objectifs de :

faciliter et de sécuriser des infrastructures permettant à terme de parcourir la ville du nord au sud, d’est en ouest : l’objectif final étant de connecter Venelles aux villes limitrophes via ce réseau cyclable. Cela implique des itinéraires cyclables nouveaux, rénovés ou complétés sur 30 km de réseau.

déployer un stationnement adapté avec l’installation de 220 arceaux pour vélos et trottinettes.

aider à choisir un vélo en fonction des besoins de chacun mais aussi à le réparer et à l’entretenir.

développer l’apprentissage du vélo notamment avec le dispositif « savoir rouler à vélo » pour les classes de CM1 et CM2 qui en bénéficieront à partir de la rentrée 2024.

sensibiliser et communiquer sur la pratique des modes doux.

