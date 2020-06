Share on Facebook

En visite à Marseille lundi 22 juin pour soutenir Le Printemps Marseillais, Julien Bayou, secrétaire national d’Europe Ecologie Les Verts, a tenu à apporter son soutien et celui de son mouvement à la liste de Jean-Marc La Piana, et à l’ambition écologique et environnementale portée dans sa campagne.

D’autres écologistes étaient rassemblés autour de Jean Marc La Piana, comme en témoigne la présence du député de la circonscription François-Michel Lambert (LFE) et de Rosy Inaudi (EELV), conseillère départementale du canton de Gardanne.

Au premier tour des élections municipales, Jean-Marc La Piana (DVG) a terminé deuxième avec 22,84% des suffrages exprimés derrière Claude Jorda (PCF) avec 23,78% des voix.

