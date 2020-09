La rentrée de David Sussmann ! En ce mois de septembre, la rédaction de Gomet’ a interrogé les décideurs du territoire pour connaître leur état d’esprit. Nous les avons rencontrés sur notre plateau installé au Forum des entrepreneurs organisé par l’UPE 13 vendredi 4 septembre à Marseille.

David Sussmann, président et fondateur de Seafoodia et de la fondation Pure Ocean, revient pour Gomet’ sur l’évolution de la consommation depuis le confinement et l’apparition du Covid et comment le marché s’est réorganisé à l’échelle internationale.

Son entreprise Seafoodia semble s’être très bien adaptée à la crise puisqu’elle a revu son activité et sa croissance à la hausse, grâce notamment à l’augmentation de la demande. Enfin David Sussmann nous donne son avis sur le plan de relance annoncé pour les entreprises, et l’importance des entrepreneurs pour faire face à cette crise.

Liens utiles :



[Web série] La rentrée de Joseph Arakel (Tempo One)

[Web Série] La rentrée de Christine Bord Le Tallec (La Poste)

[Web série] La rentrée d’Emmanuel Dujardin (Tangram)

[Web série] La rentrée de Philippe Stefanini (Provence Promotion)

Le site de P. Factory accélérateur de startups



L’actualité de Seafoodia dans les archives de Gomet’

L’actualité économique à suivre dans notre rubrique