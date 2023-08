Dans l’avion qui le ramenait des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne le 7 août dernier le pape François a mis les points sur les “i” à propos du sens de sa visite à Marseille. Jean-Marie Guénois du Figaro l’avait interpellé sur sa visite en France : « Vous venez en septembre à Marseille, mais vous dites que ce n’est pas une visite en France, est-ce que vous n’aimez pas la France ? » Extraits.

Pape François : « Je suis allé à Strasbourg, j’irai à Marseille, mais pas en France »

« Il y a un problème qui me préoccupe, c’est le problème de la Méditerranée, c’est pour ça que je vais en France. L’exploitation des migrants est criminelle, non pas en Europe, parce qu’il y a plus d’éducation, mais dans les camps d’Afrique du Nord. Je vous conseille une lecture : un petit livre écrit par un migrant qui a mis trois ans pour venir de Guinée en Espagne, parce qu’il a été capturé, torturé, réduit à l’esclavage. L’association Mediterranea saving humans travaille pour sauver des migrants qui se trouvent dans le désert entre la Tunisie et la Libye parce qu’ils ont été laissés là pour mourir. Ce livre s’appelle Fratelino il se lit en deux heures, il en vaut la peine. Vous verrez le drame des migrants avant leur embarquement.

Les évêques de la Méditerranée auront cette rencontre, même avec quelques hommes politiques, pour réfléchir sérieusement au drame des migrants. La Méditerranée est un cimetière, ce n’est pas le plus grand, le plus grand cimetière c’est l’Afrique du Nord : c’est terrible.

Je vais à Marseille pour cela. La semaine dernière le président Macron m’a dit qu’il avait l’intention de venir à Marseille. J’arrive donc dans l’après-midi et je reste le lendemain.»

Sur la question de ses visites le pape François s’est donné une priorité : « J’ai une politique, je visite les petits pays européens d’abord, les grands pays l’Espagne, la France, l’Angleterre, je les laisse pour plus tard, à la fin ! Je n’ai rien contre la France, j’ai visité deux villes {françaises} Strasbourg et Marseille.»

