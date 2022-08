Des sorties en plein air, des expos, des concerts, une visite à Saint-Tropez… Notre dernier week-end avant la rentrée scolaire est actif. Suivez le guide !

Avant de fêter ses 30 ans le 10 septembre, la Friche la Belle de mai continue de vous faire rêver. Elle accueille traditionnellement ce dernier week-end d’août le festival d’art contemporain Art-o-Rama, avec plusieurs expositions et des soirées sur le rooftop.

[Exposition] XOXO à la Friche la belle de mai

Au rez-de-chaussée, dans la salle des machines, le Friche vous propose l’exposition « XOXO » des artistes Prune Phi et Sandar Tun Tun jusqu’au 6 novembre 2022. L’artiste Prune Phi revient sur ses origines vietnamiennes en questionnant les symboles de la jeunesse, notamment le scooter qui est un emblème des déplacements dans les grandes villes d’Asie. Passée en résidence à Saigon début 2020, l’artiste veut mettre en avant le lien que le pays conserve avec ses morts, notamment par les offrandes bouddhistes, que les Occidentaux voient plutôt comme un tabou. Prune a d’ailleurs réalisé une performance poétique pendant laquelle plusieurs visiteurs lui déposaient un message à transmettre à un de leur proche décédé. L’artiste a donc créé plusieurs objets contenant ces précieux messages, qu’elle brûlait ensuite pour les faire passer dans l’au-delà. En face, l’artiste et chercheuse sonore Sandar Tun Tun propose une installation d’archives sonores personnelles et nationales pour témoigner de la fragmentation. Ce qui les relient : la recherche des origines et du passé.

Plaque de scooter transformée par Prune Phi (Crédit : MG/Gomet’)

> La présentation de l'exposition

[Food] Coup d’envoi pour le festival Kouss Kouss

Pour la 5e année, le festival initié par les Grandes Tables de la Friche revient dans tout Marseille avec près de 100 restaurants. Cette année pour le festival Kouss Kouss, la harissa viendra pimenter les assiettes des participants. Le festival se cuisine dans trois lieux de la ville : dans l’hyper-centre, sur le toit terrasse de la Friche la belle de mai (3e arrondissement) et dans le quartier du plan d’Aou (15e arrondissement de Marseille). Sur le thème du couscous, pour concocter des purées de piment, le Sofitel (Pharo), le Môle de Passédat (la Joliette), Le République (rue de la République), le Mx (La Joliette), La Baleine (Cours Julien), le Pain à l’ail (Opéra) feront partie de la fête. La Minotte, marque de bière brassée à Vitrolles, proposera aussi sa propre bière au piment. Allez gouter ça samedi soir à la Friche !

Le festival Kouss.Kouss en 2021 (Crédit : Cdutrey)

> La harissa va pimenter le 5e festival « Kouss Kouss » à Marseille

> Kouss-Kouss dans les archives de Gomet'

[Musique] Acontraluz, le festival électronique sur l’esplanade du 4

Le festival Acontraluz se produit ce 26 et 27 août sur l’esplanade du J4. Le festival propose, comme le Delta ou Marsatac, une scène dédiée aux jeunes artistes de la région pour les aider à se faire connaître. Pour les connaisseurs, voici le “line up” : Stéphan Bodzin, Adriatique, Blond :ish, Bedouin, Monika Kruze, Arkadyan. Et le samedi soir : Pan-pot, Fjaak, Marcel Dettmann, Octave One et Francis. Go !

Festival Acontraluz, édition 2021 (Crédit : DR)

Vendredi 26 et samedi 27 août sur l’esplanade du J4



> La programmation d'Acontraluz

[Dessin] Le neuvième trait de crayon du salon international du dessin contemporain

La 9e édition du salon du dessin « Paréidolie » se déroule ce week-end dans le 4e arrondissement à Marseille. Le salon international du dessin contemporain réunit 14 galeries françaises et européennes. Une programmation associée, incluant plusieurs cartes blanches, est à découvrir. Un espace au sein du salon est dédié au dessin vidéographique. Enfin, le travail du duo d’artistes Magali Daniaux & Cédric Pigot est montré par Polaris Centre d’Art d’Istres, tandis que la Galerie Territoires Partagés rend hommage à Jean-Jacques Ceccarelli.

Château de Servières

19 Bd Boisson

13004 Marseille



> Plus d'informations ici

> Samedi 27 août

Vernissage de 11h à 13h et ouverture jusqu’à 20h

> Dimanche 28 août

11h-20h

[Cinéma] La sortie de « Bullet train »

Les bons films réapparaissent sur les écrans. Si vous aimez les films d’actions, la rédaction vous conseille « Billet train » un film de David Leitch, ancien cascadeur de Brad Pitt, qui est devenu réalisateur. Brad Pitt réalise une performance incroyable et très drôle ! Un huis-clos dans un train, une histoire de vengeance, de yakuzas et d’effets spéciaux à couper le souffle. L’esthétique est très impressionnante. Les couleurs et le cadrage aussi. On s’attache à tous les personnages… (sauf un!). Ce n’est pas deux heures de perdues. C’est le film parfait du samedi ou dimanche soir seul ou entre amis.

Afiche du film (Crédit : Allociné)

[Exposition] Derniers jours pour l’exposition Raoul Dufy

Dans cette exposition, l’hôtel de Caumont retrace les liens entre Raoul Dufy et la Provence dans une sélection de 90 oeuvres, dont la pluspart viennent des collections du Musée d’art moderne de Paris. Influencé par le mouvement impressionniste, Raoul Dufy dépeint des paysages semblables à ceux de Cézanne, le célèbre peintre ayant vécu à Aix-en-Provence. La Ciotat, Martigues, Marseille et Vence révèlent les mêmes procédés que Cézanne : la touche directionnelle et la profondeur de champ. Une exposition qui révèle des aspects peu connus de l’oeuvre de Dufy : l’aquarelle et le dessin notamment. A voir jusqu’au 18 septembre !

Exposition Raoul Dufy Hôtel de Caumont (Crédit : MS/Gomet’)

> Raoul Dufy exposé à Caumont (Aix) : du tâtonnement jusqu'à l'affirmation d'un style

[Exposition] Romy et Brigitte sous le soleil de Saint-Tropez

Jusqu’au 18 septembre, les visiteurs peuvent (re)découvrir la vie des deux stars, Brigitte Bardot et Romy Schneider. On les retrouve en affiches, photos, costumes de films et objets personnels dans un espace de 600 m2 situé place des Lices. Tout commence en 1956. Brigitte Bardot tourne Et Dieu créa la femme à Saint-Tropez et Romy Schneider se transforme en Sissi impératrice à Berlin. Ses deux rôles majeurs ont fait exploser leur carrière respective et ce n’est que 12 ans plus tard que la rencontre entre les deux jeunes femmes aura lieu, par l’intermédiaire d’Alain Delon.

Affiche de l’exposition (Crédit : DR)

> Plus de détails

[Environnement] Clean My Calanques, le retour à Borély

La fin de l’été sonne désormais le retour des grandes opération de ramassage des déchets accumulés sur le littoral durant l’été. Clean My Calanques donne ainsi rendez-vous aux Marseillais dimanche 28 août à partir de 18h à l’Escale Borély. La séance de collecte débutera par une sessin d’étirement, histoire de rester zen malgré la pollution alentour.

> Le site de Clean My Calanques

> Eric Akopian, président de Clean My Calanques, invité du plateau Planète Locale sur BFM Marseille Provence avec Gomet'