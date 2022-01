Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence et dont Gomet’ est le partenaire, donne la parole à Nicolas Plazanet. Le chargé de mission de Forêt modèle de Provence (FMP) nous indique le rôle principal et les dernières actions en date de son association. Créée en 2013 à l’initiative de la Région Sud, FMP fédère les acteurs du territoires autour de la protection et de la valorisation des forêts de Provence. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle du raccordement du siège de la direction régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal Paca) à Thassalia. Il s’agit du réseau de géothermie marine déployé par la société Engie dans le quartier Euroméditerranée (2e). Cette opération, chiffrée à 815 000 euros selon Les nouvelles publications, va permettre au bâtiment de la Dreal de consommer une énergie plus verte, plus durable et de réaliser des économies sur le long terme.

Le masque Viral Stop développé par Proneem est l’objet de la semaine

Le masque Viral Stop est notre objet de la semaine. Il est fabriqué par la société marseillaise Proneem, spécialisée dans les biotechnologies. Utilisé notamment par les marins-pompiers de Marseille, le masque Viral Stop (30 euros les trois) est virucide, réutilisable et local. Une manière pour Proneem de se démarquer des masques chirurgicaux importés de l’autre bout du monde, et qui finissent très souvent sur le trottoir, ou dans la mer. Pour rappel, un masque standard met 450 ans à se décomposer.

