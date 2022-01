Nous continuons de parcourir la promotion de la Légion d’honneur du 1er janvier 2022. Après les personnnalités politiques et économiques, voici le monde académique métropolitain distingué avec quatre “médailles.”

Joëlle Zask, philosophe. Crédit : DR

Joëlle Zask, est philosophe, auteure et maître de conférences à Aix Marseille Université. Dans les années 1990, elle introduit en France des outils pour expérimenter la démocratie participative. En 2011, elle publie « Participer, Essai sur les formes démocratiques de la participation ». Elle aborde la philosophie à partir de son expérience vécue puis approfondi des sujets aussi différents que la démocratie participative, mais aussi sur le retour des animaux sauvages en ville. Elle a produit le “Guide qui réensauvage la ville !” Joëlle Zask invite à faire connaissance avec les autres animaux de la nature et à remettre en question la place que nous accordons aux humains parmi eux. Elle travaille ensuite sur les enjeux politiques des pratiques artistiques contemporaines ainsi que sur les questions liées à la crise écologique. Son essai « Quand la forêt brûle. Penser la nouvelle catastrophe écologique », publié en 2019, est remarqué pour la qualité de son analyse sur la responsabilité humaine dans les mégafeux.

Jean-Clément Texier. Crédit Twitter -DR

Jean-Clément Texier, président de l’École de journalisme et de communication Aix Marseille (EJCAM) a un parcours atypique puisqu’il est administrateur de sociétés, banquier, conseil indépendant, président de Ringier France et président de l’EJCAM. Né le 29 janvier 1949, diplômé en philosophie et sciences de la communication à Institut français de presse.

Il a commencé sa carrière comme journaliste à Combat, La Croix et Presse Actualité. En 1979, il a créé sa société de consulting La Compagnie financière de communication qu’il préside toujours. De 1995 à 2007, il fut banquier d’affaires au sein de BNP Paribas, comme président de Banexi Communication. Depuis 1987, il est président de Ringier France et depuis 2004 administrateur du quotidien Le Temps. Il siège au conseil de surveillance de Midi Libre depuis 2000 et celui de Télérama depuis 2005. Il préside le premier réseau de dépositaire de presse en France, Soprocom et est vice-président de la Société Chérifienne de Presse à Casablanca. Il est responsable du master de management des médias Écrits à l’Institut d’études politiques de Rennes. (Source Université de Neuchâtel)

Marie-Aleth Richard Crédit capture vidéo Le Quotidien du médecin

Marie-Aleth Richard, professeur des universités, dermatologue au sein de l’unité dermatologie, vénéréologie et cancérologie cutanée à l’Hôpital de la Timone à Marseille. Depuis 2002 elle est professeur de dermatologie au département dermato d’Aix Marseille Université Assistance publique Hôpitaux de Marseille France. Membre d’honneur des Sociétés britannique, suisse, espagnole de dermatologie, elle a présidé la société française de dermatologie en 2014-2016. Sportive, marathonienne, elle est bénévole pour Médecins du monde.

Le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille Bernard Beignier (Photo JYD).

Bernard Beignier, professeur des universités, est recteur de l’académie d’Aix Marseille depuis décembre 2014. Il est également recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d’Azur, suite à la réforme territoriale de 2015. Il était auparavant recteur de l’académie d’Amiens (2012-2014), et doyen de la faculté de droit de l’université Toulouse 1 – Capitole. Titulaire de plusieurs DEA (droit des affaires, droit privé général, droit processuel) et d’un doctorat d’État en droit, Bernard Beignier est agrégé de droit privé et sciences criminelles. Professeur à l’université Toulouse 1 – Capitole depuis 1993, il a enseigné aux centres supérieurs notariaux de formation professionnelle de Paris et de Toulouse.

