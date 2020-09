En cette rentrée de septembre, la rédaction de Gomet’ a interrogé les décideurs du territoire pour connaître leur état d’esprit. Nous les avons rencontrés sur notre plateau installé au Forum des entrepreneurs organisé par l’UPE 13 vendredi 4 septembre à Marseille.

Patrick Siri, président de P. Factory explique les difficultés qu’ont rencontrées les start-up et la différence entre les secteurs qui ont surperformé et ceux qui ont sombré.



Les Prêts grantis par l’Etat ont permis à de nombreuses start-up de survivre mais les banques ont encore peur de prêter à des petites entreprises. Enfin, Patrick Siri nous donne son avis sur le plan de relance du Gouvernement et la partie consacrée à l’innovation et à la transition écologique.

