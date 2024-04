À l’approche de l’arrivée de la flamme olympique le 8 mai à Marseille, la Métropole Aix-Marseille-Provence organise le des événements festifs et grand public, les 26 et 27 avril, pour célébrer les JO.

Le vendredi 26 avril 2024, une série d’activités est prévue sur l’Esplanade de la Major à Marseille.

Une orchestration par le groupe F

« La soirée débutera à 18h par des animations culturelles et musicales : un concours de danse hip-hop opposant plusieurs groupes et collectifs du territoire métropolitain – orchestrée par le Centre International des Arts et Cultures Urbaines (CIACU) et Original Rockerz – précèdera le concert d’artistes et DJ locaux. La soirée trouvera son apogée à 21h lors de ce show aérien qui mêlera tous les éclats de la pyrotechnie à une flotte de 800 drones lumineux. Ce ballet magique inédit, dirigé par le groupe F, aura pour thème l’énergie du feu olympique et les compétitions nautiques. 40 artistes et techniciens seront mobilisés à sa préparation durant 6 jours », détaille le communiqué.

Le lendemain, le samedi 27 avril 2024, le Département des Bouches-du-Rhône organisera un après-midi convivial et éducatif sur l’Esplanade du J4 à Marseille, de 14h à 18h. Au programme : un village sportif, des animations pédagogiques et récréatives, ainsi que la présentation des « Vénus à la flamme » par l’artiste marseillais Laurent Perbos.

« Les Bouches-du-Rhône montent sur le podium des départements les plus investis dans ces jeux »

« Quelle chance pour notre territoire d’être la porte d’entrée de la flamme olympique ! Je suis particulièrement fière de notre engagement dans cette belle aventure. Grâce au travail et à la mobilisation du Département et de la Métropole, en étroite collaboration avec le COJO ( comité d’organisation des jeux olympiques), les Bouches-du-Rhône montent sur le podium des départements les plus investis dans ces Jeux », avance Martine Vassal, présidente de la Métropole et du Conseil départemental.

Ces événements visent à impliquer la communauté locale et à préparer le territoire à accueillir les jeux dans les meilleures conditions.

