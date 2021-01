Lionel Royer-Perreaut hausse le ton. Le président de 13 Habitat et vice-président LR dédié au logement du conseil de territoire Marseille Provence, accuse, dans un communiqué diffusé mardi 19 janvier, la mairie de Marseille de l’empêcher des faire des travaux de réhabilitation sur des immeubles anciens du centre-ville. Propriétaire de 16 édifices dans les 1er et 2e arrondissements depuis juin dernier, le bailleur social souhaite réaliser 69 logements et 9 locaux d’activités. « Or, pour l’heure, aucune impulsion de la Ville ! », dénonce l’élu LR.

Pour lancer son chantier, 13 Habitat a besoin d’une convention définissant les modalités d’intervention pour réaliser les études et diagnostics préalables signée par la mairie. « Elle aurait dû être signée avant la fin 2020 ; elle ne l’a pas été, s’étrangle Lionel Royer-Perreaut. Malgré des échanges mails entre la Ville et 13 Habitat fin 2020 et début 2021, rien n’avance », indique-t-il. Initialement, les travaux de 13 habitat devait commencer le 11 janvier et faute de réponse de la mairie, l’établissement « a dû repousser la mission géotechnique et pollution des sols », explique-t-il. Toutes les interventions à l’intérieur des bâtiments (sondages géotechniques, diagnostics réglementaires avant travaux – amiante, plomb, termites) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. « C’est tout le projet qui prend du retard, et le début des travaux ne cesse de s’éloigner », s’inquiète Lionel Royer-Perreaut.

« A quoi joue la Ville ? La réhabilitation du centre ancien n’est-elle plus une priorité ? » Lionel Royer-Perreaut

La suite de son communiqué prend une tournure plus politique. Maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille et conseiller municipal d’opposition à la mairie centrale se demande : « A quoi joue la Ville ? La réhabilitation du centre ancien n’est-elle plus une priorité ? ». Et de poursuivre sur le même ton récriminateur : « Il ne suffit pas de se proclamer légitime politiquement, il faut aussi et surtout tenir ses engagements. Pour ma part, donner un logement digne à tous les Marseillais est une urgence absolue, qui ne doit pas pâtir de la mascarade politicienne de ces derniers temps ». Lionel Royer-Perreaut conclut en réitérant sa demande à la mairie de Marseille « de confirmer très rapidement l’engagement de la Ville dans ce dossier d’importance, et de prendre les dispositions nécessaires afin que ses services travaillent à nouveau en parfaite cohésion avec ceux de 13 Habitat ».



Et pour illustrer un peu plus son volontarisme, Lionel Royer-Perreaut présente ce jeudi 21 janvier au matin, au siège de la fédération du BTP des Bouches-du-Rhône, les 213 millions d’euros de commande publique que 13 Habitat va adresser dans les prochains mois aux professionnels du bâtiment.

Liens utiles :



> Logement : Lionel Royer-Perreaut (Soleam) appelle à « dépasser les postures »

> Lionel Royer-Perreaut (LR) veut plus de solidarité entre les territoires de la Métropole