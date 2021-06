Le chiffre vient de tomber : 25 000 participants (contre 10 000 en 2019). Annulée en 2020, la Fête du vélo marseillaise a battu tous les records cette année, et confirme l’essor du vélo sur le littoral ! Après plusieurs recomptages du collectif organisateur Vélos en Ville, l’opération annuelle a bien rassemblé ce dimanche 6 juin environ « 25 000 personnes », annonce fièrement ce lundi Thomas Chaussade, son président. « Nous aussi on est très surpris de ce chiffre extraordinaire […] Je pense qu’on a profité de nombreux promeneurs qui sont tombés sur la fête par hasard », rapporte-t-il à Gomet’, encore secoué par le succès de l’opération.

De Marseille ou d’ailleurs, les cyclistes ont défilé par vagues toute la journée entre la Canebière et le Parc Longchamp. Une manière de freiner l’hégémonie de la voiture dans le centre-ville et de se promener librement, le temps d’une journée ensoleillée. « Ce n’était jamais très dense, mais n’oublions pas que ce chiffre est dilué sur un total de sept heures », signale Thomas Chaussade. Le président du collectif Vélos en Ville ajoute que « la police municipale a bien joué son rôle, on les a d’ailleurs félicité […] Il faut bien faire comprendre à tout le monde que cette partie de la Canebière est piétonne ».

Mais derrière les sourires et la bonne humeur ambiante, une revendication très sérieuse est sur toutes les lèvres : « Marseille manque de pistes cyclables, on en veut plus », scandent les cyclistes marseillais, usés par le manque d’infrastructures dédiées aux mobilités actives dans la ville. « iI n’y a pas de pistes cyclables correctes à Marseille, tonne le maire de Marseille, Benoît Payan, à peine descendu de son vélo, on est très loin de ce que ça devrait être, et ça ne doit plus durer ». Au micro de Gomet’, il interpelle la Métropole d’Aix-Marseille Provence, compétente sur les aménagements cyclables : « Aidez Marseille madame Vassal (ndlr : sa présidente), faites des pistes cyclables et permettez-nous de faire du vélo ! ».

#MarseilleChange | 🥳🚲Ambiance festive sur la Canebière pour la #fêteduvelo ! Essais de vélos originaux, activités pour les enfants, stands de sensibilisation à la pratique du vélo en ville… venez profiter des animations proposées en bas de la Canebière jusqu’à 17h ! pic.twitter.com/ilAhkbMk0d — Ville de Marseille (@marseille) June 6, 2021

Une deuxième édition de l’opération « La voie est libre » aura lieu dimanche 13 juin sur la Corniche (des Catalans au parc Talabot) et à l’Estaque plage. Après le franc succès de la grande première, en mai dernier, la mairie envisage de pérenniser cette opération sans voiture. Une aubaine pour les Marseillais qui pourraient très prochainement se réapproprier le littoral une fois par mois.

