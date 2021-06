Dimanche 23 mai dernier, la Ville de Marseille organisait sa première édition de « La voie est libre », journée pendant laquelle la Corniche et une partie de L’Estaque ont été piétonnisées. On connaît désormais la date de la prochaine édition, qui aura lieu le 13 juin prochain, comme l’a annoncé l’adjointe aux mobilités de la Ville Audrey Gatian lors d’une conférence pour présenter le programme estival « L’Eté Marseillais », vendredi 28 mai. Le vélo est donc à la fête en ce printemps de déconfinement puisque ce dimanche 6 juin aura aussi lieu la Fête du vélo organisait par Vélos en ville (lire par ailleurs).

La seconde édition de la Voie est libre aura le même tracé que la précédente : 3,7 kilomètres sur la Corniche, de Malmousque à David, et 300 mètres à L’Estaque, soit l’équivalent de la contre-allée, le long des baraques à chichis.

Cependant, des modifications devraient être apportées, qui n’ont pour l’heure pas été précisées par la municipalité. « Nous prévoyons de mieux communiquer avec les riverains et les commerçants impactés », annonce la mairie du 1/7 dans un communiqué. En effet, la maire de ce secteur Sophie Camard confiait déjà à Gomet’ le 23 mai dernier avoir reçu des messages de riverains inquiets : « Je suis consciente qu’il y a des choses à améliorer par exemple mieux prévenir à l’avance, mieux expliquer le stationnement sur la Corniche. On pourrait aussi prévoir un petit transport collectif pour cette journée », évoquait-elle ainsi au micro de Gomet’.

Piétonnisation du Vieux-Port du fort Saint-Jean à l’ombrière

Globalement, l’opération du 23 mai avait été un succès et avait vu déferler des milliers de Marseillaises et de Marseillais sur le littoral. Bonne nouvelle : « La voie est libre » ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin, puisque la mairie prévoit de renouveler l’opération une fois par mois. Et ce n’est pas tout : en plus de renouveler l’opération sur la Corniche et à L’Estaque, elle prévoit en parallèle une piétonnisation du Vieux-Port, du fort Saint-Jean jusqu’à l’ombrière, dans le cadre de l’Eté marseillais.

Liens utiles :



> [On aime] La voie est libre : au bonheur d’une balade sans voiture sur la Corniche

> L’actualité de La voie est libre dans notre rubrique transports