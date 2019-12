L’association Ramdam (Rassemblement d’associations pour les modes de déplacements alternatifs dans la Métropole Aix-Marseille-Provence) se félicite mardi 3 décembre, de la mobilisation des cyclistes des Bouches-du-Rhône dans le cadre du Baromètre 2019 des villes cyclistes. Réalisé par la Fédération des usagers de la bicyclette (Fub), celui-ci établit chaque année un classement entre les villes françaises en matière d’infrastructures et d’aménagements cyclables.

Selon les chiffres diffusés par Ramdam, environ 5 000 personnes du territoire métropolitain Aix-Marseille-Provence ont répondu à l’enquête de la Fub cette année. « Ce sont plus de 2 000 réponses sur Marseille, plus de 900 sur Aix-en-Provence, 180 à Salon de Provence, 160 à Aubagne, 140 à Martigues, 120 à La Ciotat, plus de 100 à Istres, Bouc Bel Air, Cabriès, Vitrolles, plus de 70 à Miramas ou à Velaux » se félicite ainsi l’association. Les réponses serviront à réaliser le classement entre les villes.

Peser à l’occasion des municipales

D’ailleurs, Ramdam entend bien faire entendre la voix de ses usagers dans le débat des élections municipales, qui auront lieu en mars 2020 : « La demande est forte en matière d’aménagements cyclables sécurisés. Il est donc essentiel qu’à l’occasion des élections municipales 2020, les candidats prennent, enfin, en considération ce mode de déplacement bon pour la santé et pour la planète, bon pour un aménagement apaisé de nos centres urbains. Il est temps de revoir les plans de circulation urbains pour donner la priorité aux vélos » déclare en effet le collectif.