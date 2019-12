8h30 – Marseille, Bibliothèque de l’Alcazar :Inauguration de l’exposition « Le Marseille d’Izzo »

9h Marseille Provepharm : Dans le cadre de la 20e Semaine École-Entreprise ur le thème de « L’innovation sociale & la découverte des métiers et des entreprises » visite de Provepharm par les élèves de 3e du collège Edmond Rostand (Marseille 13e). Un événement national, en partenariat avec l’Education Nationale et le Medef, organisé sur notre territoire par l’Association Jeunesse et Entreprises « AJE » et l’Académie d’Aix-Marseille, avec le soutien de l’Upe 13.

9h – Londres, Début de la Mission économique de la Ville de Marseille à Londres (jusqu’au 6).

14h – Marseille WTC : Recrut’Export, le Forum du recrutement des entreprises de l’Iinternational de la région Sud. Inscriptions sur www.club-apex.com.

16h – Aix, thecamp : Atelier organisé dans le cadre d’Emerging Valley et consacré au legak teck, en partenariat avec le barreau de Marseille et Africalink. A suivre en direct vidéo sur @gometmedia.

18h30 – Marseille CCIMP : Présentation de la Mission Dakar 2020 par le Club de l’immobilier Marseille Provence.