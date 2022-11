Avec le Forum franco-allemand de la Méditerranée (FFAM), inauguré en 2017, Le Centre franco-allemand de Provence, l’IMéRA Marseille et Sciences Po Aix proposent un dialogue euroméditerranéen qui se déroule à Aix-en-Provence et Marseille. L’objectif de ce rendez-vous annuel : jeter des ponts entre les cultures, confronter les opinions et ouvrir des horizons.

La 5e édition du FFAM, co-organisée avec l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini (ESAAIX), aura lieu du 23 au 25 novembre 2022 et réunira des acteurs français, allemands et méditerranéens de différents domaines d’activité. Ouvert au public, l’événement accueillera chercheurs, enseignants, journalistes, juristes, artistes et étudiants autour de tables rondes thématiques, débats, discussions et soirées culturelles.

« À un moment où s’amorce un projet aussi courageux qu’exigeant et qui essaye d’interroger le passé franco-algérien, il est plus que jamais nécessaire de s’armer d’un référentiel épistémologique partagé et de s’inspirer du courage et de la perspicacité des faiseurs de paix de la réconciliation franco-allemande. Cet exercice de dénouement des tensions, entre mémoire et histoire, donne toute sa justification à notre rencontre, à un moment où la crise d’Ukraine fait aussi renaître le démon de la guerre et repose la question des limites de l’altérité » communiquent les organisateurs. On y va !

Le programme :

Lien utile :



Entretien avec Rostane Mehdi : Sciences Po Aix revient dans la cour des grands