Plaisirs du palais pour votre menu de fête avec pour mot-clé locavore : Gomet’ poursuit sa quête et vous propose de découvrir une cave varoise bio.

Direction La Cadière d’Azur et le domaine viticole Lafran-Veyrolles, lors de la prochaine balade dominicale. Pour accompagner un plat mijoté aux saveurs de saison, Gomet’ a sélectionné, sur les conseils de l’expert Laurent Courbard de Prestiges de France, un vin élégant de ce domaine en appellation Bandol.

« Actuellement, le millésime 2013 en « cuvée spéciale » à 95% composé du cépage emblématique mourvèdre exprime des superbes notes poivrées, réglissées révélant un fruit mûr, enrobant et une longueur en bouche exceptionnelle. Représentant des plus beaux vins rouges produits dans la région, c’est un plaisir élégant, local et bio ! », précise Laurent Courbard. En effet, ce domaine, dont les origines remontent au XVIIe siècle, est connu et apprécié par les amateurs de grands vins rouges car on y célèbre la personnalité du terroir plutôt que le rendement.

Le vignoble est travaillé exclusivement à la main et la vinification naturelle avec des levures indigènes. Pour preuve de qualité, vous pourrez découvrir ce cru à la carte de trois restaurants marseillais : La Table de l’ours, Le Petit Nice Passédat 3* et l’Aromat’.

En vente au caveau du domaine dans le Var et au Coq gourmand, petite mais tout aussi célèbre cave à vins et à whisky à Marseille.