Baumanière. Bien plus qu’un nom qui résonne joliment depuis trois générations aux oreilles des fins gourmets, Baumanière est devenue au fil des saisons une véritable Signature. Jean-André Charial, héritier et chef d’orchestre de la célèbre maison provençale, nous livre ses souvenirs, ses passions et quelques recettes, emblématiques ou actuelles, dans un bel ouvrage éponyme. L’auteur sera présent au 1er salon de la littérature culinaire, Autour du livre, qui se tient les 23 et 24 novembre au palais de la Bourse, à Marseille.

Direction la vallée des Baux de Provence. L’aventure de Baumanière commence en 1943, avec l’Oustaou, un ancien moulin du XVIIe siècle acquis par Raymond Thuilier, le grand-père, qui reçut une puis deux puis trois étoiles au Guide Michelin. D’Humphrey Bogart à la reine Elizabeth II d’Angleterre, en passant Albert Camus, Wiston Churchill, Jean Cocteau et tant d’autres : quelle célébrité n’est pas venue et revenue succomber aux plaisirs de cette table.

De la transmission à la création

Jean-André Charial, vigneron autant que cuisinier (©DR)

Jean-André Charial vient de finir ses études d’HEC quand ce grand-père lui demande, en 1969, de le rejoindre à L’Oustaou, en salle tout d’abord, puis rapidement en cuisine. Il le désignera d’ailleurs, deux ans avant sa disparition en 1993, comme « le seul pour poursuivre notre mission, afin d’en assurer la pérennité dans la continuité et avec la même rigueur pour le bonheur de tous et de chacun », même si cette transmission « ne s’est pas faite sans heurts ni questionnement » précise l’auteur.