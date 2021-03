La Région Sud a réalisé en 2020 une grande enquête auprès des 690 établissements titulaires du label « Accueil Vélo » en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a pour objectif de connaître les attentes des adhérents et le feed-back des clientèles cyclistes. Les résultats de cette investigation ainsi que les dates des prochaines formations proposées par les prestataires de la Région Sud ont été publiés fin février sur LinkedIn.

Ces ateliers sont destinés à sensibiliser les structures – essentiellement des hôtels, campings, locations saisonnières, gîtes, offices de tourisme ou chambres d’hôtes – aux attentes des différentes clientèles cyclistes. La prochaine formation, intitulée « Produire et commercialiser des séjours vélo en itinérance, boucle et excursion en ville », se tiendra en visioconférence jeudi 11 mars de 9h30 à 12h30. Il est encore temps de s’inscrire au webinaire.

Accueil Vélo : les attentes des structures d’accueil

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil (abri vélo, informations) et des services (nettoyage, transfert de bagages etc.) pour les cyclistes à moins de 5km d’une piste cyclable. Sur les 690 adhérents au label « Accueil Vélo » en Provence-Alpes-Côte d’Azur, une grande partie d’entre eux (264) se situent dans le Vaucluse. À titre de comparaison, le département des Bouches-du-Rhône n’en compte qu’une dizaine.

Même si toutes les structures n’ont pas accepté de répondre à l’enquête, le sondage de la Région révèle que les établissements souhaitent à 88% bénéficier d’une meilleure connaissance de l’offre (itinéraires vélo, services…) et des acteurs du territoire. Plus de la moitié des structures (54%) espère également que les différentes formations proposées par les prestataires de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur leur apprennent à mieux communiquer sur internet et sur les réseaux sociaux. Enfin, 30% des adhérents attendent des ateliers qu’ils leur apporte une meilleure connaissance des demandes des clientèles afin d’adapter leur offre.

Les retours de la clientèle cycliste

Tout au long de l’année 2020, les structures du label « Accueil Vélo » en Provence-Alpes-Côte d’Azur ont pu collecter les informations et les retours des cyclotouristes. Le sondage révèle que 83% de la clientèle a 31 ans ou plus. Les jeunes cyclotouristes, 18-30 ans sont quant à eux assez peu représentés (10%). La plupart des cyclistes sont satisfaits des services d’information, de la location des vélos, de la restauration et de l’hébergement. En revanche, la sécurité, la signalisation, les équipements publics (toilettes, stationnement des vélos) et l’accès en transports en commun laissent encore à désirer.

Dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les itinéraires les plus fréquentés derrières les boucles locales sont, sans surprise, la Montée du Ventoux et le Tour du Luberon. Ces pistes ont été empruntées par une clientèle majoritairement française, même si quelques touristes Belges, Hollandais et Allemands ont fait le déplacement pour profiter du sud de la France à vélo. La Région indique que la crise sanitaire et les confinements ont tout de même infligé « une baisse générale de la fréquentation, avec moins de clientèles étrangères [par rapport aux années précédentes] et plus de Français, notamment des locaux ». Seuls 34% des établissements ont vu leur clientèle vélo augmenter en 2020.

